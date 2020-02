Un caso de violencia familiar estremeció a la población de Córdoba, Argentina, cuando un par de jubilados brindaron su desgarrador testimonio a Noticiero Doce luego que su nieto los agrediera salvajemente y los amenazara a muerte.

Los abuelos confesaron que no es la primera vez que sufren algún tipo de violencia por parte de su nieto, Matías. Nilda pidió “que se haga justicia para poder vivir los últimos años que nos quedan tranquilos”.

El violento joven que reside en Tanti, Argentina, fue denunciado por sus abuelos en dos oportunidades. Luego de la última vez que amenazó a Héctor en la puerta de su vivienda en la ciudad de Miramar, el acusado fue detenido por la Policía.

“La fiscal de Miramar dijo que como acá no hubo agresiones físicas, decidió liberarlo”, contó la mujer, y agregó: “Siempre vivimos con miedo, encerrados por temor a que vuelva”.

Amenazado de muerte

Héctor contó en televisión nacional (Argentina) que tiene miedo a su nieto porque lo amenazó con ‘desaparecerlo’. “Se propuso matarme y hasta que no cumpla con eso no va a parar”, “me dijo ‘no importa nada, ni la policía, lo único que me importa es matarte a vos’”, afirmó el jubilado.

Totalmente destrozado, el abuelo contó en su relato que su nieto “le fracturó la nariz al padre, le pegó a la madre y quiso ahorcar a su hermana, pero ninguno se animó a denunciarlo”. “Si me lo vuelvo a cruzar le diría que termine con todo esto porque nosotros no lo agredimos nunca”, suplicó el hombre.