Una joven que deseaba bajar de peso tomó ‘píldoras adelgazantes’ sin imaginar que ese anhelo la llevaría a la muerte. Eloise Parry, una estudiante de la Universidad de Wrexham Glyndwr, Reino Unido, murió en el 2015 después de consumir ocho capsulas de dinitrofenol (DNP).

Las investigaciones revelaron que las pastillas habían sido fabricadas con polvo utilizado en municiones y explosivos de la Primera Guerra Mundial. Parry de 21 años, antes de su muerte, informó que Bernard Rebelo, un comerciante de Gosport, Hampshire, le abastecía con los medicamentos.

PUEDES VER: No sabía que estaba embarazada hasta que dio a luz en plena calle

El hombre de 32 años compareció y actualmente está siendo juzgado por homicidio. El sujeto fue acusado por comprar el polvo de una fábrica química en China y venderlo en tabletas a personas de todo el mundo. Sin embargo, Rebelo negó que haya sido el causante de la muerte de la joven, informó BBC.

En muchas localidades el químico es anunciado como un producto adelgazante, pero los efectos secundarios conocidos incluyen insuficiencia orgánica múltiple, coma y paro cardíaco.

Durante la audiencia, el fiscal Richard Barraclough comparó el potente efecto del dinitrofenol con el juego de la ‘ruleta rusa’. “Si una persona toma el químico, puede salir ilesa o morir”.

Parry era una mujer con desórdenes alimenticios y se había vuelto adicta y dependiente a las sustancias químicas, informó el tribunal. “Si una persona con bulimia consume el DNP está poniendo en peligro su vida ya que el nivel de toxicidad es relativo al peso de una persona”, explicó Barraclough.

Los fiscales también descubrieron que Rebelo vendía las pastillas a través de dos sitios web, los cuales fueron cerrados.

“Sabía que era peligroso, no solo porque uno de sus asociados había consumido DNP y había sufrido algunos de sus efectos tóxicos, sino porque era bien sabido que varias autoridades y organizaciones habían advertido sobre los peligros de consumir el químico”, dijo el fiscal Barraclough.

En el juicio se conoció que Parry fue trasladada al hospital de Wrexham el 19 de marzo del 2015, luego de colapsar. En un mensaje de texto enviado a su amigo escribió “Me c…. Sobredosis de DNP. No va a importar cuán delgada sea si estoy muerta. No quiero morir, nunca quise lastimarme, simplemente me sentí tan desesperada".

Las autoridades iniciaron un nuevo juicio contra Bernard Rebelo, luego que su defensa legal apelara la decisión del tribunal.