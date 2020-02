El feminicidio de Ingrid Escamilla se ha convertido en un caso que ha enlutado a todo México. La violencia con la que Erick Francisco asesinó a la joven de 25 años ha generado la indignación y tristeza de todos los que conocieron la historia.

El feminicidio de Ingrid Escamilla ocurrió en un departamento localizado en la alcaldía Gustavo A. Madero. (Foto: Facebook)

El asesino, 17 años mayor que ella, se ensañó con el cuerpo ya fallecido de Ingrid y relató posteriormente todos los detalles de su crimen.

PUEDES VER Todo sobre Ingrid Escamilla, quien pasó de ser reina de belleza a víctima de feminicidio

Ante el lamentable acontecimiento, miles de personas alrededor del mundo, a través de redes sociales, han expresado la pena que sienten ante el horrendo crimen y han exigido justicia para la familia y amigos de Ingrid Escamilla.

Esta vez fue una usuaria que se identificó como la prima de la víctima quien utilizó su cuenta de Facebook para hacer llegar una emotiva carta de despedida a su familiar.

PUEDES VER Ingrid Escamilla: femenistas anuncian marchas tras su asesinato

“Yo te quiero recordar así. Fue toda una vida juntas, tengo los mejores recuerdos de una infancia donde éramos 3 niñas (tú, tu gemelita y yo) que se la pasaban juegue y juegue cada que se veían porque vivíamos en distintos lados.” inicia la mujer identificada como Nallely Amador.

Según cuenta la prima de la víctima, ambas eran muy cercanas y pasaron muchos momentos inolvidables juntas.

PUEDES VER Indignación en redes sociales por divulgación de fotos del feminicidio de Ingrid Escamilla

“Mi niña sigo pensando y no hay recuerdo en donde no estés, siempre sonriente, tan llena de vida, con una voz que se escuchaba a metros, con esos abrazos tan bonitos que nos dábamos cuando nos veíamos, con una hermosa carita de muñeca, siempre al pendiente mi otra gemelita, siempre estando para los demás y me quedo con esa imagen de ti...”, continúa en la misiva.

La emotiva carta termina con palabras que no hacen más que mostrar el amor y la unión que hubo entre Ingrid Escamilla y su prima.

Carta de despedida de la prima de Ingrid Escamilla.

PUEDES VER Usuarios de las redes reemplazan fotos filtradas de Ingrid Escamilla con bellas imágenes [FOTOS]

“Me despido de ti mandandote un abrazo de amor eterno al cielo en donde ya estás con mi tío, fue un honor encontrarnos en esta vida ojalá en la siguiente volvamos a ser primas.”

El autor de tan terrible crimen, Erick Francisco, ya se encuentra detenido y ha confesado el crimen que cometió, delante de su hijo con autismo.