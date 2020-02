Ingrid Escamilla: difusión de imágenes y videos del crimen podría entorpecer la investigación

El asesinato de Ingrid Escamilla a manos de quien fuera su pareja, Erick Francisco, ha conmocionado a México y al mundo entero.

Ingrid Escamilla, joven de 25 años víctima de feminicidio.

Sin embargo, en medio de un asesinato que ha significado un hecho por demás violento y lamentable, se le suma la filtración de fotografías de la escena del crimen, del cuerpo de la víctima y de la confesión del feminicida, a través de redes sociales.

Este hecho podría generar que el autor de tan horrendo caso reciba una pena menor a la que merece, o incluso pueda quedar en libertad.

“En otros casos, ha ocurrido que al divulgar esta información se desvirtúan como elementos probatorios, y estas inconsistencias pueden violar el debido proceso y tirar una vinculación a proceso, aunque el señalado sea confeso” expresó el colectivo de expertas en materia jurídica, ‘Abogadas con Glitter’.

Debido a la difusión de material considerado como pruebas del caso, se puede mostrar el mal manejo de información, filtración y difamación. Si la evidencia no es admitida y no existieran más elementos para comprobar la culpabilidad de Erick Francisco, todo podría derivar en un caso de impunidad, según explican las expertas del colectivo.

Ingrid Escamilla Vargas, joven víctima de feminicidio en México. Foto: Difusión.

Por otro lado, afirmar la culpabilidad del asesino también perjudica el debido proceso del caso. Mientras medios de comunicación o usuarios en redes sociales afirmen la responsabilidad del feminicida de Ingrid Escamilla, a pesar de su confesión, va en contra de su presunción de inocencia, es decir contra sus derechos.

¿Quiénes filtraron las fotos y videos relacionados al caso?

Actualmente, son seis personas las que están siendo investigadas por haber sido responsables, aparentemente, de la difusión de fotos y videos.

“Ya que el uso indebido de las imágenes a las que tuvieron acceso en ejercicio de su empleo, cargo o comisión, genera la posibilidad de sancionarlos administrativamente en tanto que se trata de servidores públicos, con independencia de que resultan civil y penalmente responsables del inadecuado ejercicio de su labor”, explicaron las ‘Abogadas con Glitter’, sobre la posible sanción a los responsables en caso hayan sido autoridades policiales.

Sin embargo, si las personas que filtraron las imágenes y videos fueron reporteros, la situación sería otra.

“Máxime cuando de las propias imágenes se advierte que se encontraba dentro del área de resguardo de la escena del crimen y tendría que correr a su cargo justificar legalmente la causa por la cual no respetó el cerco policial o si en su caso, alguien le permitió indebidamente el acceso”, explicaron.

Cabe resaltar que no sólo las personas que registraron el material tienen responsabilidad sobre el hecho, sino también todos aquellos usuarios que lo compartieron a través de redes sociales, ya que atentaron contra la dignidad de Ingrid Escamilla.

Es importante que las imágenes y video del caso no sigan circulando para que no signifiquen un inconveniente para la investigación, no sólo en este caso en particular, sino en todos los casos de feminicidios.