IngridEscamillaFotos, el hashtag para recordar “con cosas bonitas” a la joven víctima de feminicidio en México

Luego de que se disparara la búsqueda de las fotos del cuerpo desollado de Ingrid Escamilla (25), la joven víctima de un brutal feminicidio en Ciudad de México, la etiqueta #IngridEscamillaFotos se volvió tendencia en Twitter en medio de una campaña poderosa y reivindicativa.

Miles de usuarias vienen compartiendo imágenes de paisajes, ilustraciones, rosas y mariposas u otros motivos que trasmitan belleza y armonía, con el fin de evitar que las fotografías de su cadáver destrozado, que aún circulan en redes, encabecen los resultados de búsqueda en internet.

“Para que cada vez que alguien busque tu cuerpo, se encuentre con algo bonito qué ver, algo para recordarte como se debe”, escribió una cibernauta.

La creciente indignación en torno a este atroz asesinato empujó a sus autoridades a exigir “la máxima condena” al criminal, identificado como Erick Francisco "N" (46), mientras colectivos feministas de México preparan manifestaciones para este viernes.

“Todas unidas, todas de la mano, todas para todas”

Ingrid Escamilla fue apuñalada mortalmente el fin de semana pasado por su pareja, quien luego la desolló y le quitó algunos órganos, de los que se deshizo arrojándolos por el inodoro del departamento donde vivían.

“El feminicidio es un crimen absolutamente condenable. Cuando el odio llega a los límites como el de Ingrid Escamilla es indignante. La Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvo al presunto responsable y la Fiscal ha declarado que exigirá la máxima condena”, escribió el martes la alcaldesa capitalina, Claudia Sheinbaum, en su cuenta de Twitter.

Sheinbaum decretó en noviembre pasado la “alerta de género” para Ciudad de México, un mecanismo que refuerza la respuesta oficial cuando el número de agresiones contra mujeres alcanza niveles elevados.

#IngridEscamillaFotos es tendencia porque, con el fin de acabar con el morbo, la gente utiliza el hashtag para compartir imágenes de paisajes para darle valor a Ingrid y una buena memoria. pic.twitter.com/km9PCqhWu0 — ¿Por qué es Tendencia? (@porkestendencia) February 13, 2020

Hice este dibujo de Ingrid Escamilla, porque así es como deberíamos recordarla

Porque con esta rabia que tenemos dentro de dónde nos arranquen vamos a hacer crecer flores

Descansa tú, Ingrid, que nosotras no los vamos a dejar descansar.#IngridEscamilla #ingridescamillafotos pic.twitter.com/u79CuCzZfo — Willie the pimp (@Purpu_rina) February 13, 2020

Filtraron fotos sobre el caso de Ingrid Escamilla y se me hace súper cool el gesto de que la gente publique fotos bonitas para que no se promueva el morbo sobre su asesinato, súper bonito recordarla como eso; lo bonita que fue. 💛 #ingridescamillafotos pic.twitter.com/WpVnJ8wriC — golden baby (@karennerim) February 13, 2020

Ingrid Escamilla.

Para que cada vez que alguien busque tu cuerpo, se encuentre con algo bonito qué ver, algo para recordarte como se debe. ❤️#IngridEscamillaFotos pic.twitter.com/nWEG1golg5 — Cam Mercado. 💖 (@DramatiCam2) February 13, 2020

Un caso que cuestiona la filtración de imágenes por parte de la Policía

Erick Francisco "N" confesó la brutal agresión, ocurrida en la alcaldía Gustavo A. Madero, en el norte de México. Explicó que intentó desmembrar el cuerpo de la víctima para ocultar el feminicidio y porque sentía “vergüenza y miedo”.

La conmoción pública ante la sordidez del feminicidio creció luego de que algunos diarios publicaran imágenes del cadáver, presuntamente filtradas por funcionarios de seguridad y justicia.

“Fue excesivo, fue una ofensa no solamente a la familia, no solamente a las mujeres, que ni muertas nos respetan, sino fue una ofensa a la sociedad. Esto no podemos permitirlo”, ha indicado la fiscal Ernestina Godoy sobre la filtración.

Que al buscar Ingrid Escamilla aparezcan fotos tan bonitas como ella 💕#ingridescamillafotos pic.twitter.com/8VuFzBdj9v — Cristina Barreras (@CristyJDB) February 13, 2020

La funcionaria agregó que se investiga a los especialistas forenses y policías que atendieron el caso de Ingrid Escamilla, principales sospechosos de la difusión de las imágenes.

Además de las manifestaciones, convocadas para este viernes en el centro de la capital y el sábado en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde ocurrió el feminicidio, las muestras de enojo y los llamados a respetar la memoria de Ingrid Escamilla se multiplican en redes sociales.

México registró 1.006 víctimas de feminicidio en 2019, según cifras oficiales que, según expertos, podrían ser mayores pues existen deficiencias para tipificar el delito.