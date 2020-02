El pasado domingo, Ingrid Escamilla fue asesinada por su esposo, Erick Francisco "N" de 46 años de edad. El hombre no tuvo mejor idea que apuñalar a su mujer y desollarla. Según la Fiscalía de Homicidios, el asesino habría tirado los órganos de su pareja a un excusado.

La joven víctima de feminicidio, quien fuera abandonada por su madre junto a sus hermanas de acuerdo a medios locales, era una amante de los animales y se mostraba muy feliz en su cuenta de Instagram; asimismo, se conoció que tenía una pasión por los viajes.

En un acto inusual, la red social creada por Mark Zuckerberg decidió eliminar y sancionar la cuenta de Ingrid Escamilla, pues sus fotos recibían cientos de comentarios por parte de los usuarios de Instagram.

Sin embargo, en 2019, la mujer de 25 años publicó una foto con un enigmático mensaje que pudo dar indicios de que podría estar sufriendo un probable maltrato. ‘Claro que tengo alma, el que un ciego como tú no la sepa ver no significa que no la tenga’, se puede leer en la descripción de la foto.

Este post de Escamilla pudo haber sido una señal de alerta para saber de los abusos que recibía por parte de su esposo, quien terminó asesinándola cruelmente.

Ingrid Escamilla publicó esta fotografía en 2019 y pudo ser una señal de alerta para sus seguidores. (Foto: Instagram)

Colectivos se hacen presentes

El colectivo ‘Feminismo para todas’, a través de sus cuentas en redes sociales, hizo un llamado a la población al hacer pública la “Marcha luctuosa: exigimos justicia para Ingrid y para todAs Qro”. Este evento se desarrollará el viernes 14 de febrero, Día de San Valentín, en la Plaza de la Constitución de Querétaro a partir de las 5:00 p.m. (hora en México).

El colectivo ‘Feministas Antiespecistas Qro’ también se animó a levantar su voz de protesta y convocaron a una marcha el sábado 15 de febrero a las 17:00 horas (México) en el Jardín Guerrero. En ese lugar, se llevará a cabo el ‘Chalk Challente’, un desafío con tiza en el suelo del Centro Histórico de la capital de Querétaro.

Ingrid Escamilla denunció violencia familiar

Según las investigaciones, Ingrid Escamilla presentó una denuncia por violencia familiar en el 2019 ante la Fiscalía de los Juzgados de los Familiar. Según Escamilla, su pareja Erick Francisco le provocó lesiones unos siete meses atrás. También hubo testigos de la relación conflictiva que vivía con su pareja.