Ante la inminente entrada en vigencia del Brexit, muchos residentes europeos en el Reino Unido han empezado a realizar trámites para seguir viviendo en ese país. Como es el caso de Giovanni Palmiero, un italiano de 101 años que tiene su casa en Londres, Inglaterra, desde 1966.

Tras medio siglo viviendo en el país, Giovanni, tuvo que ir al Ministerio del Interior para solicitar el permiso de permanencia en Inglaterra ante su salida de la Unión Europea. Pero el anciano recibió la negativa de Home Office, quien le exigió la presencia de sus padres para confirmar su identidad.

La insólita respuesta habría sido provocada por un error computacional, debido a que el sistema registró que el hombre había nacido en 2019 en vez de 1919 y que tenía un año de edad. El incidente ocurrió en una oficina de Islington, al norte de Londres, lugar donde los europeos realizan sus trámites para mantenerse en el Reino Unido post Brexit.

El anciano tuvo que esperar varios días al Home Office para que solucione el error y seguir con el proceso. Luego le pidieron que entregara pruebas de que había residido en el país por más de 5 años, cuando ha vivido en el país por 54 años. La oficina gubernamental tiene acceso a sus registros de impuestos y seguro de salud.

Su hijo, Assuntino, dijo a The Guardian que lo ocurrido con su padre es una humillación porque un hombre de 101 años no debería experimentar estos problemas.

“Es como una humillación. Ha estado aquí por tanto tiempo y de pronto pasa esto. No estoy preocupado por él, porque nos tiene a nosotros, pero esto es completamente injusto para la gente mayor (…) No lo van a echar, pero las personas de esta edad no deberían tener que pasar por este proceso”, afirmó.

Ante lo sucedido, el Gobierno de Inglaterra pidió disculpas a la familia; sin embargo, aún no han aprobado la solicitud para que se quede en el país.