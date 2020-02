El incidente ocurrió cuando Brian May arribó a Australia debido a la gira que viene realizando Queen denominada “The Rhapsody tour”. En este país Queen dará un concierto benéfico que busca ayudar a los afectados por los incendios forestales ocurridos.

Así, Brian May llegó al aeropuerto de Brisbane, donde un camarógrafo del Canal 7 de Australia lo grabó de manera invasiva. Ante ello, el músico de Queen le pidió en reiteradas ocasiones que deje de hacerlo. Sin embargo, el camarógrafo no le hizo caso.

La historia fue así: al salir del aeropuerto, Brian May vio a un grupo de fanáticos que seguían su carro, por lo que decidió bajar y pasar un momento con ellos. El camarógrafo continúo grabando las reacciones de los fans y del músico, pero en un momento puso la cámara tan cerca de May que este se incomodó.

En el vídeo se aprecia que el artista le grita al reportero que debe parar, pero al ver que no se detiene, lo amenaza. “Dijimos que no. Está bien, esto se va a poner feo. Apagas eso o algo malo va a pasar, ¿entiendes? Algo malo va a pasar. Para ahora, por favor”, sentencia.

Ante ello, el hombre apaga la cámara, pero luego de unos minutos saca su teléfono para continuar la labor. El músico de Queen se da cuenta de inmediato. “Eres tan inteligente, ¿no? Qué parásito eres. Solo déjanos solos”, manifiesta enojado.

Es entonces cuando Brian May pierde la paciencia, deja a sus fans y se acerca al camarógrafo mientras dice “¿no entiendes? Está bien”. Enseguida se ve a May botando de una palmada el celular y le grita al hombre "¡Vete ahora!”

Antes de irse, el músico se disculpó con sus fanáticos a través del Instagram: “Siento que (la situación) se haya puesto fea por este tipo”. “He interactuado con, literalmente, miles de reporteros, fotógrafos y camarógrafos desde los últimos 50 años. No soy conocido por ser agresivo, incluso en situaciones de provocación, pero este chico me agarró desprevenido, uno de los más groseros e irrespetuosos camarógrafos que alguna vez me he topado”, señaló.

Brian May, además, añadió que “esto definitivamente arruinó" su día. “Si eso era lo que querías, Canal 7, lo conseguiste”, sentenció en la misma publicación de Instagram .