El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se pronunció ante las críticas realizadas por la histórica banda mexicana Panteón Rococó por la rifa del avión presidencial, el cual se llevará a cabo en el mes de setiembre.

“Hoy estaba leyendo que se enojaron los de Panteón Rococó porque se va a rifar el avión, o sea, me salieron muy formales, dicen que eso no es serio, que no es una política seria, pero yo los respeto mucho”, empezó diciendo el mandatario.

Más adelante reiteró sus intenciones de continuar con la rifa, la cual se realizará el 15 de setiembre. "Lo importante es que se va a rifar el avión y vamos a pedirle a todos que ayuden para tener fondos y comprar equipos para hospitales”, manifestó.

Según el mandatario, con el dinero que se obtenga de la rifa se comprarán equipos para los hospitales. Para lograr este objetivo, el presidente se anunció que se reunirá con empresarios interesados en la rifa. “Los empresarios siempre nos han apoyado, están en la disposición de ayudar al gobierno, de que todos salgan adelante”, expresó.

AMLO se reunirá con empresarios

Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que se reunirá con empresarios para pedirles que adquieran 4 millones de “cachitos” para que participen en la rifa. El compromiso quedará por escrito, ya que los participantes firmarán un acta.

Sin embargo, los nombres de estos empresarios no serán revelados. "No es correcto. Lo que da la izquierda no tiene por qué saberlo la derecha”, indicó AMLO, quien también reveló que serán 100 empresarios. La reunión será en el Palacio Nacional a las 7:00 p.m.