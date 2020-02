Un lamentable suceso ocurrió en la Central de Autobuses de Hermosillo, al norte de México. Una mujer de 45 años, identificada como Blanca Irene Yáñez, que padece de diabetes fue abandonada a su suerte por su hija sin dinero ni documentación.

Según los medios locales, la mujer salió hace unos días del municipio de El Fuerte, Sinaloa, acompañada de su hija de 15 años, rumbo a Mexicali, Baja California, donde unos familiares le iban a ayudar a tratar el problema de salud que la aqueja.

No obstante, cuando se encontraba en la central de autobuses, la adolescente, que responde al nombre de Guadalupe, le dijo que le ayudaría a cargar una bolsa, mientras que ella se quedaba dormida.

Al despertar, la señora Blanca no encontró a su pequeña e indicó que en la bolsa que llevaba tenía todos sus documentos, así como el dinero que cargaba para el viaje y para su tratamiento de la vista, pues la diabetes ha comprometido su capacidad visual.

“Se llevó mi bolsa, ahí traía mis documentos, mi acta de nacimiento, mi credencial de elector y 5 mil pesos que me había dado mi hermano para que me curara los ojos porque casi no veo” señaló la señora que padece de diabetes desde hace años.

Cabe resaltar que lo último que le dijo Guadalupe a su mamá fue que la esperara allí, que le iría a conseguir comida. Sin embargo, la adolescente nunca regresó.

Blanca, que padece de diabetes hace 5 años, estuvo preguntando sobre el paradero de su hija, pero nadie le daba pistas. Tras buscarla por algunas horas encontró a un taxista con el que Guadalupe había hablado y este le indicó que la menor se había ido a Mexicali.

Esta noticia se difundió en las redes sociales, en las que se llegó a saber que la señora Blanca lleva dos días varadas en la central de autobuses de Sonora junto a su equipaje y no tiene posibilidad económica de salir de Hermosillo, México.