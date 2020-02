Corría el año 2013 cuando Ingrid Escamilla se coronó como reina de belleza y consiguió la fama en su natal Nueva Necaxa Canaditas, junta auxiliar en el estado de Puebla. Siete años después, la joven regresó para ser sepultada.

Titulada en Administración de Empresas Turísticas, Ingrid acababa de terminar una maestría en la misma especialidad, a la que amaba como a los animales, el buen café, los viajes y, en fin, la vida.

Además de mostrar su preocupación por el medio ambiente en las redes sociales, la joven de 25 años ayudó como voluntaria en los trabajos de reconstrucción de viviendas, luego del terremoto que asoló México el 19 de setiembre de 2017.

El amor que sentía alcanzaba ante todo a su hermana gemela, tal que le escribió en su cumpleaños, acompañado de una foto de las dos: “ella para mí siempre va a ser prioridad”.

Su compromiso con los estudios la llevó a construir una bella relación con una de sus profesoras, quien era su amiga, confidente y consejera.

En redes sociales, su sonrisa y mirada noble la coronaban a dondequiera que fuera: subía fotos en Huauchinango, Puebla, Cholula y Ciudad de México, donde vivió hasta el final.

Las hermanas Escamilla eran cinco. A todas, su madre las abandonó. Fue el padre quien se hizo cargo de las cinco, hasta que un día la muerte se lo llevó. Sin embargo, dejó como legado a grandes mujeres y mantuvo una familia unida.

El feminicidio de Ingrid Escamilla

Todo esto se desvaneció el domingo pasado, cuando el filo de un cuchillo desolló las esperanzas de la joven Ingrid Escamilla, a manos del feminicida Erick Francisco "N", su pareja sentimental. No contento con su muerte, el victimario le cortó la piel y se deshizo de algunos órganos, echándolos por el drenaje y en bolsas de basura.

El pasado martes, un juez de control del reclusorio Oriente vinculó a proceso al asesino confeso de Ingrid. Se juzgará su responsabilidad en el delito de feminicidio en agravio de la mujer de 25 años.

El feminicidio de Ingrid Escamilla ocurrió en un departamento localizado en la alcaldía Gustavo A. Madero. (Foto: Composición)

El proceso del asesino Erick Francisco "N"

El feminicida de 46 años fue trasladado al Centro Varonil de Rehabilitación Psicosocial, donde deberá tomar un tratamiento por la crudeza con que victimó a Ingrid Escamilla. Tres meses fue el plazo que fijó el juez para culminar la investigación complementaria.

Asimismo, Nelly Montealegre Díaz, subprocuradora de Atención a Víctimas del Delitos y Servicios a la Comunidad, indicó que la Fiscalía de la Ciudad de México no utilizaría como prueba ningún elemento como las fotografías y los videos filtrados en redes sociales.

“Contamos con periciales en materia de dactiloscopia, genética, criminalística y fotografía, así como la intervención de los primeros respondientes y la puesta a disposición del sujeto porque fue un hecho que se detuvo en flagrancia”, declaró.

Montealegre aclaró que hasta el momento no se ha elaborado un perfil psicológico de Erick Francisco "N", pues se reservó su derecho a declarar. Por lo tanto, se ampararán en otras pruebas periciales para dilucidar las causas que lo condujeron a cometer el feminicidio.

“En particular, en este caso no tenemos un perfil todavía de esta persona, se reservó su derecho, de él no tenemos alguna información. Serán las diligencias, las periciales y el informe de la Unidad de Análisis, lo que permita y determinando un perfil”, concluyó.