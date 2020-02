No sabía que estaba embarazada hasta que dio a luz en plena calle

Una mujer salió la noche del pasado martes a comprar una pizza y terminó dando a luz en la acera de la calle Cottonwood Heights en Utah, Estados Unidos.

La madre de 29 años, cuyo nombre no ha sido revelado, aseguró que salió de su vivienda y a su regreso comenzó a tener ganas de ir al baño. Sin embargo, alrededor de las 7 pm. empezó a gritar y a pedir ayuda a los transeúntes.

Una patrulla de la Policía se detuvo en el lugar y encontró a la mujer dando a luz en la avenida. La joven afirmó que no sabía que estaba embarazada y los dolores que presentaba eran las contracciones que se tienen antes de alumbrar.

Los efectivos policiales apoyaron a la madre a dar a luz y luego ella y el bebé fueron trasladados al Centro Médico Intermountain.

Ambos se encuentran en buenas condiciones de salud, dijo Dan Barlett del Departamento de Policía de Cottonwood Heights para KUTV.

A 29 Y/O female left her residence to get a pizza, she was returning home and stopped to go to the bathroom. Residents heard the female calling for help & discovered she had given birth to a baby on the sidewalk outside their apartment. Female and baby were transported to IMC