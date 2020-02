Sergio Catalán, el arriero chileno que avistó a los sobrevivientes de la tragedia de Los Andes, falleció la mañana del último martes 11 de febrero a los 91 años de edad, informaron medios de Uruguay.

Sergio Catalán es amorosamente recordado por haber sido la primera persona que vio con vida a los entonces jóvenes uruguayos Roberto Canessa y Fernando Parrado, quienes sabedores de su suerte en octubre de 1972 decidieron encaminarse en una odisea a través de la cordillera de Chile en busca de auxilio tras estrellarse el vuelo 571 de la Fuerza Aérea de Uruguay en el que viajaban con una delegación de rugby.

El caso de la tragedia de Los Andes se hizo mundialmente gracias a la amplia difusión que le dieron los medios en la época y a la película “Viven” que se estrenó después relatando las peripecias de su supervivencia. De los 45 pasajeros accidentados, lograron ser rescatados solo 16. Desde entonces han pasado 47 años.

Finalmente, Sergio Catalán emprendió su propio vuelo al más allá y la noticia la dio la emisora trasandina Radio Estación 1 de Curicó. La información sobre su deceso se propagó mucho más rápido que los 120 kilómetros que en aquella primavera Catalán tuvo que recorrer a caballo para alertar a las autoridades sobre su hallazgo.

¿Cómo fue el contacto? Luego que Catalán advirtiera la presencia de Roberto Canessa y Fernando Parrado al otro lado de un río en San Fernando, sector de Los Maitanes, les lanzó una piedra con un papel para que pudieran escribir el mensaje que por el sonido de las aguas a duras penas podían entregarle. Al recibir la piedra de vuelta, el mensaje era el siguiente:

“Vengo de un avión que cayó en las montañas. Soy uruguayo. Hace 10 días que estamos caminando. Tengo un amigo herido arriba. En el avión quedan 14 personas heridas. Tenemos que salir rápido de aquí y no sabemos cómo. No tenemos comida. Estamos débiles. ¿Cuándo nos van a buscar arriba? Por favor, no podemos ni caminar. ¿Dónde estamos?”

A partir de ahí, el contacto entre Sergio Catalán y los sobrevivientes de la tragedia de Los Andes ha sido inquebrantable. Precisamente, en diciembre último el pasajero salvado Gustavo Zerbino publicó en Twitter un sentido mensaje de gratitud.

“Gracias a nuestro gran amigo el arriero Sergio Catalán, un ejemplo de solidaridad que hizo 120 kilómetros a caballo para avisar que había encontrado a dos sobrevivientes, hoy podemos estar vivos 47 años después”, expresó.

Las muestras de afecto tampoco quedaron en saludos protocolares. En 2007, los jóvenes deportistas de la delegación de rugby pudieron pagarle una operación de cadera para que volviera a caminar. Incluso, se han organizado partidos de homenaje en su honor entre los clubes Old Christians y Old Boys de Chile, equipos a los que pertenecían precisamente los jóvenes rescatados.

Alcalde de San Fernando lamenta muerte de arriero Sergio Catalán

El Alcalde de San Fernando, Luis Berwart Araya, remarcó el sacrificio que Sergio Catalán tuvo en el rescate de los 16 viajeros del avión accidentado de la Fuerza Aérea Uruguaya, ocurrido en 1972 a 3600 msnm mientras cruzaban la Cordillera de Los Andes.

“Como sanfernandinos nos sentimos muy apenados por la muerte a sus 91 años de don Sergio, pero resaltamos el legado que dejara a las nuevas generaciones”, precisó.