Hombre destruye vivienda de su expareja con su automóvil [VIDEO]

Un hombre utilizó su automóvil para destruir parte de la casa de su expareja, en un hecho que allegados a la víctima han calificado como un caso de violencia intrafamiliar. El incidente se produjo en la comuna de Lampa de la Región Metropolitana de Santiago, Chile.

En un video grabado por residentes del lugar se aprecia como el sujeto arremete con su auto contra la reja ubicada en la parte delantera de la vivienda, sacándola de su posición y llevándosela en la parte superior de su vehículo, el cual ingresa al interior del domicilio. Luego de esto, el hombre se va del lugar en su coche, en medio de los gritos de los vecinos.

PUEDES VER Mujer abortó a los 7 meses de gestación y su expareja la denunciará por homicidio

De acuerdo con información difundida por un programa matutino del canal TVN de Chile, el hecho se registró cerca de las 6:00 p. m. (hora local) del último lunes. Luego de esto, el individuo volvió e ingresó a la casa contigua, también de su expareja, donde destruyó el baño y las habitaciones.

Aún no se han confirmado las motivaciones detrás del ataque. No obstante, personas cercanas a la afectada aseguran que este es un caso de violencia intrafamiliar que no es aislado, pues en una ocasión anterior el sujeto destruyó la casa donde vivía con la mujer.

PUEDES VER Joven sobrevive tras ingerir parte de sus brackets y perforar su garganta [FOTOS]

Familiares de la víctima también señalan que ella había expulsado del domicilio al hombre luego de una infidelidad, según reporta Radio Bío-Bío.

La mujer afectada anunció que presentará la denuncia contra el victimario esta tarde, a pesar de que familiares de este sujeto la agredieron en un intento por evitar que lo haga, de acuerdo con el canal Chilevisión. Asimismo, el hombre es buscado por la policía uniformada debido a los daños que causó, según informa la referida estación de Chile.