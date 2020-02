Sofía Jirau, es una joven modelo con síndrome de Down, que ha logrado cumplir uno de sus mayores sueños en la vida, desfilar en las pasarelas de la ‘Semana de la Moda de Nueva York’, Estados Unidos.

“Desde pequeña siempre quise ser modelo. Me miraba en el espejo, me decía yo quiero llegar al New York Fashion Week”, aseguró ante los medios de comunicación.

Sofía Jirau es una joven de Puerto Rico de 22 años de edad que, está cumpliendo uno de sus más grandes sueños, al desfilar en las pasarelas de la Semana de la Moda de Nueva York.

La fémina tiene 22 años, y durante todo este tiempo su síndrome de Down, nunca ha representado una barrera para alcanzar sus sueños, por el contario cada día la anima a lograr sus objetivos.

Además, Sofía aseguró: “Quiero seguir modelando en el mundo entero”, de esta forma se proyecta para continuar con sus metas en el mundo de la moda.

La joven modelo subió el video en su cuenta de Instagram, donde ha recibido más de 3 me gusta y comentarios muy positivos sobre su accionar.

Sofía Jirau llegó a la ciudad de New York para el evento de ‘Fashion Week’ junto con la diseñadora Marissa Santiago, quien decidió aseguró que se convertirá en una de sus principales.

“Ella es igual que las otras niñas, ella no tiene ningún tipo de impedimento, como ella dice, sin límites, así que yo la veo igual”, dijo Santiago a los micrófonos de Un Nuevo Día.

¿Qué es el síndrome de Down?

Considerada como una na alteración genética que se produce por la presencia de un cromosoma extra.

Las células del cuerpo humano tienen 46 cromosomas distribuidos en 23 pares. Las personas con síndrome de Down tienen tres cromosomas en el par 21 en lugar de los dos que existen habitualmente. Por eso, también se conoce como trisomía 21.