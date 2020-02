En Facebook abundan campañas masivas de todo tipo, algunas son verídicas, pero también existen las falsas y malintencionadas. Ese es el caso de una iniciativa surgida en México contra el cáncer de mama, la misma que es utilizada como pretexto por los delincuentes para engañar a mujeres y así obtener fotos de sus senos.

Y es que los ciberdelincuentes, que crearon esta campaña de lucha contra el cáncer de mama, han aprovechado el bajo nivel de seguridad de Facebook para robar la identidad de las mujeres con la finalidad de obtener fotos del torso desnudo de sus amigas.

La modalidad de estos ciberdelincuentes es usurpar las cuentas de las féminas y luego enviar mensajes a los contactos de esas personas.

El lenguaje que usan es el de una amiga cercana, para así no levantar sospechas cuando pidan que a sus amigas que envíen fotos de sus senos descubiertos. Además, según testimonios de las víctimas, los criminales han llegado a exigir un pago a cambio de las imágenes.

Los primeros casos de este año fueron reportados el pasado 2 de febrero, cuando 7 mujeres detectaron que sus cuentas habían sido usurpadas. Una de ellas es la poeta Mónica Licea, quien detalló el accionar de los delincuentes.

“De momento, lo que identificamos es que estas fotos son fotos gancho. Que se están utilizando en este momento para convencer a otras chicas. Es decir, mi amiga me habla por Facebook, me habla de la campaña de la lucha contra el cáncer de mama, me comparte sus fotos intimas, por qué no hacerlo yo”, precisó Licea en declaraciones a Televisa.

Además, la poeta señaló que se ha colocado una denuncia en la Fiscalía de Jalisco, pues al menos son 200 los casos de mujeres que han sido timadas por estos delincuentes.

“Estamos haciendo campaña para pedir que se reporte nuestros perfiles hackeados. Facebook nos responde que en nuestros perfiles no encuentra nada raro. A muchas nos dijeron que ya se solucionó el problema, pero no es cierto. Que nos ayuden a cerrar estas cuentas, que mientras estén abiertas son peligrosísimas”, afirma Mónica Licea.

Ciberataque con robo de identidad en México

En México, el primer caso de usurpación de cuentas en Facebook para obtener fotos de senos usando una campaña contra el cáncer de mama se produjo en 2017 en Ciudad de México.