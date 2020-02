Chofer agrede a pareja gay en autobús por darse un beso [VIDEO]

Hoy un camionero me prohibió besarme con mi novio, frenó en constantes ocasiones para evitar mi contacto con él, diciéndonos "aquí no anden haciendo esas cosas" y además se burló de nosotros y me insultó como "maricón". Cabe mencionar que a causa a sus acciones violentas para evitar que siguiera abrazándolo y besándolo, mi novio sufrió lesiones en la espalda. Afortunadamente todo está documentado y procederé legalmente. Exijo a SITRAN, a la CEDHJ, y a la Fiscalía de Derechos Humanos a que tomen las medidas necesarias de acuerdo a la ley y además se realicen acciones para que no le vuelva a pasar a ninguna otra persona. No podemos permitir los discursos de odio ni ninguna acción discriminatoria a las personas por su condición, características ni POR cualquier otro motivo. Datos Ruta: 63 (18 de Marzo) Unidad: T01/19 Placas: 723-753-G Ruta Empresarial: SITRAN Sábado 08 de febrero de 2020 Hora de los hechos aproximadamente a las 16:40hrs. Trafico Zmg Gobierno de Jalisco