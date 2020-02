En España, un gato se convirtió en sinónimo de esperanza, luego de haber sobrevivido tras recibir 17 balas en todo su cuerpo.

El hecho sucedió en diciembre del 2019 en la ciudad de Pontevedra cuando el animal, llamado Coqui recibió los disparos de un rifle de aire comprimido. Las consecuencias para el minino fueron fatales: tuvo varias lesiones y perdió un ojo.

PUEDES VER: Ejecutan a dos hombres que abusaron y asesinaron a una menor de 12 años

Según informó La Voz de Galicia, la hija del dueño del cuadrúpedo, Laura Pereira, indicó que el gato apareció en plena Navidad. “Llegó casi muerto. Tenía como mínimo 17 tiros en la cabeza, todos ellos de una escopeta de balines. Y llegó también desnutrido, con un hambre terrible”, indicó.

Ante este hecho, Pereira llevó al gato al veterinario para que le puedan retirar los balines de su cabeza; además de darle medicamentos. La dueña del animal dio a conocer el caso a través de su cuenta de Facebook.

Laura contó que el minino llegó hasta su casa, cuando apareció en su techo. La familia le dio de comer y, desde esa ocasión, decidieron adoptarlo.

Luego de más de un mes y medio del maltrato animal, la familia de Coqui decidió llevarlo a la localidad de Vigo y ahora tiene un nuevo compañero: Klaus.

Ahora, la familia del minino suele darle paseos y pasa más tiempo en la casa que en las calles. A pesar de la recuperación del mamífero, Laura Pereira señaló que la denuncia que realizó en diciembre, aún no prospera. “Me preguntaron si tenía sospechosos y la verdad es que no los había. No sabemos quién pudo hacer algo así”, manifestó.