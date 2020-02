En Estados Unidos, un cura de 72 años, identificado como Richard Bucci del estado de Rhode Island, brindó unas polémicas declaraciones respecto al aborto, lo que causó controversia entre los usuarios de redes sociales.

En una entrevista que brindó el religioso para WJAR, el obispo indicó: “No estamos hablando de ningún otro problema moral. La pedofilia no mata a nadie y el aborto lo hace”.

Tras sus declaraciones, la representante del estado de Rhode Island, Carol Hagan McEntee, criticó las palabras del cura e indicó para CBS: “Cuando dice que la pedofilia no mata a las personas, claramente no entiende. Debió escuchar los testimonios de muchas víctimas que ya no están con nosotros. Las voces heridas que escuché, han robado su infancia. Prácticamente han destruido sus vidas”.

Incluso, Julie Casimiro, y que también es representante de Rhode Island, indicó para el citado medio: “La Iglesia Católica necesita verse a sí misma y preguntarse por qué creen que están perdiendo fieles. El padre Bucci y la diócesis deben mirar desde adentro. Necesitan poner su propia casa en orden”.

Este hecho se generó, luego que Richard Bucci haya publicado la semana pasada una lista de 44 políticos que votaron a favor de la Ley de Privacidad Reproductiva. El cura manifestó que a ellos se les prohibirá ser testigos de matrimonio, padrinos o realizar lecturas de la biblia en las misas.