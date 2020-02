El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador anunció que formalizará una petición pedirá a los empresarios para que compren un total de 4 millones de “cachitos” de lotería del sorteo del avión presidencial que se realizara en próximo 15 de setiembre. Los empresarios que acepten deberán firmar una acta de compromiso y sus nombres no serán revelados “porque no es correcto, lo que da la izquierda no tiene por qué saberlo la derecha”.

Durante su conferencia matutina, el primer mandatario detalló que serán cien los empresarios con “dimensión social” a los que dirigirá su solicitud de adquisición en una cena que ofrecerá este miércoles a las 7 de la noche en el Palacio Nacional. Según estimaciones de AMLO, cada empresario debe adquirir un total de 40 mil 'cachitos’.

El avión será rifado en septiembre. (Foto: CNN en Español)

“Están confirmados varios que van a estar, además ya saben de qué se trata no solo es la cena, con todo respeto y cariño, no es por los tamalitos de chipilín y el chocolate que también es suculento, es para que adhieran se sumen nos ayuden en todo esto. Vamos muy buen”, aseveró.

Andrés Manuel López Obrador dijo que el compromiso que firmen los hombres de negocio solo será simbólico ya que solo bastará con su palabra. Los resultados de dicha reunión se conocerán el jueves.

“Como una especie de compromiso, van a ellos a poner que nos van ayudar con cuántos boletos la cantidad, y una firma de compromiso, no hace falta la firma realmente con la palabra es suficiente, pero para saber quién es quién, y ya el jueves, pasado mañana les informamos cómo nos fue, cuántos se comprometieron y a qué cantidad”, sostuvo esta mañana.

De otro lado informó que para fines de este mes La Lotería Nacional ya tendrá listo los 6 millones de boletos, de los cuales 4 millones serán destinados a los empresarios y 2 millones se pondrán a la venta al público en general.