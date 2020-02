Muere Ragnar, el mastín español en crítico estado de desnutrición

No ganó la batalla. Ragnar, el mastín español que fue hallado por el vecino Alberto Martín Nicolás de Elche, Alicante, días atrás falleció la madrugada de este lunes. A través de su cuenta de Twitter, la protectora ‘Huellas Salvadas’ publicó que el perro, de 7 años, no logró superar el avanzado estado de desnutrición.

Lamentamos empezar el Lunes con estas noticias.



Ragnar a fallecido



Estamos destrozados

Os dejamos las palabras que a podido escribir la Presidenta esta mañana.



— Huellas Salvadas (@huellassalvadas) February 10, 2020

Las autoridades de la Policía Local de Elche han iniciado una investigación de oficio para intentar identificar al dueño del can. Este, cuando fue encontrado, no contaba con chip, por lo que no pudo alertarse a algún responsable.

Personal de la clínica veterinaria donde fue atendido Ragnar tienen la hipótesis que pudo haber sido encerrado en un campo o en un almacén. Tras varios días de lucha, el perro no ha podido recuperarse totalmente y ha fallecido este lunes.

Ragnar había sido encontrado cerca a las instalaciones de limpieza Urbaser, por un vecino de la localidad. Su estado era lamentable, pues tenía un peso de 18 kilos, cuando lo habitual para un perro de su edad era de 60 kilos aproximadamente.

Al momento de ser hallado su estado era famélico y consecuencia de esto agonizaba. La Asociación Protectora ‘Huellas Salvadas’ se hizo cargo de él y llevaron a Ragnar a una clínica veterinaria donde recibió las atenciones necesarias, mismas que permitieron que se recuperara un poco.

Pese a ello, su situación era todavía de gravedad, pues tenía un absceso en una parte de la carta y en una oreja, de la que le salían gusanos.

A fin de costear el tratamiento que se le daba a Ragnar, la asociación hizo un llamado de colaboración a la ciudadanía, ya que los gastos, en las primeras 24 horas, sobrepasaron los mil euros.