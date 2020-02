“Mi mamá estaba en el piso”: joven denuncia ataque contra su madre

Belén Guzmán compartió en Twitter la terrible experiencia que le tocó vivir cuando una vecina le avisó que su madre acababa de ser golpeada brutalmente por su pareja. Esto sucedió en Argentina.

“Ayer me pasó lo peor que le puede pasar a un hijo en su vida: me tocó el timbre una vecina y me dijo 'a tu mamá la golpeó su pareja, está tirada a 2 cuadras”, comienza el relato de la joven que cuenta hasta ahora con más de 13 mil retweets y más de 65 mil me gusta.

Belén salió corriendo en busca de su madre cuando la encontró en la pista, la mujer estaba golpeada, aturdida y con la cara llena de sangre. Según algunos testigos, la pareja había estado discutiendo y luego de ello, el hombre tiró al piso a la mujer y comenzó golpearle la cabeza contra el piso.

“Mi madre siempre escondía las cosas, documentos, tarjetas de crédito porque él era un abusivo en todos los sentidos”, declaró la joven.

Sin embargo, nunca pensó que agrediera de tal forma a su madre hasta el punto de dejarla al borde de la muerte.

La hija de la víctima manifestó que por medidas de seguridad nadie podía mover a su mamá hasta que llegaran los bomberos y los paramédicos, quienes se demoraron un poco pues una fuerte lluvia comenzó a precipitarse en dicha localidad.

“Mientras esperábamos, los vecinos sacaban sus paraguas, sábanas y mantas para tapar a mi mamá que seguía tirada en el piso. Mi tío embolsó los pies de mi madre para que no pasara frío. Cierro los ojos y me veo sosteniendo dos paraguas, pensando en que mi mamá podría estar muerta” relató la joven.

Minutos después llegaron los bomberos, le dieron los primeros auxilios y la trasladaron al nosocomio más cercano.

Tuit de la hija de la víctima.

Según los médicos que atendieron el caso, la mujer recibió 5 puntos en la cabeza, tiene algunas contusiones y se encuentra fuera de peligro; sin embargo, señalaron que un golpe más fuerte pudo ser peor.

“Ella no quiere ser ni una menos. Yo también estoy muerta de miedo. Me mata la angustia de saber que mañana mi mamá pueda ser una estadística más", expresó Belén.

Asimismo, señaló que ya se realizó la denuncia respectiva y que gracias a las cámaras de seguridad en las que se ve el acto de violencia contra su madre, ella tendrá garantías para su vida.