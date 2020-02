México: acusan a Avelina Lésper de romper obra de Gabriel Rico en Zona Maco 2020

Asistentes a la feria de arte contemporáneo ‘Zona Maco 2020’, en México, quedaron boquiabiertos al ver la obra del artista Gabriel Rico hecha añicos en el piso. Según se cree, la responsable de este incidente sería la crítica de arte Avelina Lésper, quien es acusada de destruir intencionalmente la pieza, después de haber realizado comentarios negativos sobre la misma.

La información que se maneja señala que la crítica de arte fue escoltada por los guardias de seguridad tras el percance, mientras intentaba huir.

La obra en cuestión se titulaba ‘Nimble and sinister tricks (To be preserved with out scandal and corruption)’, y estaba siendo exhibida en la Galería OMR como parte de la feria mencionada.

Era la creación de Gabriel Rico, famoso artista quien estuvo presente en la exposición principal de la Bienal de Venecia, el año pasado. Se cree que la pieza destruida tenía un valor de 20 mil dólares.

“En OMR estamos muy tristes y decepcionados por lo que sucedió el día de hoy en la feria de arte Zona Maco. No entendemos como una supuesta crítica profesional de arte, destruyó una obra de uno de los artistas más sobresalientes del momento.”, indicó la galería a través de un comunicado.

Gabriel Rico ha tenido exposiciones en museos como el Aspen Art Museum en Colorado. Además, es uno de los artistas más buscados de la Galería OMR por coleccionistas e instituciones del momento.

Aún se desconocen las medidas que se tomarán al respecto. Por el momento, existe comunicación con el autor de la pieza destruida y con los organizadores de la feria Zona Maco 2020 sobre el tema.