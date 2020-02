Legionarios de Cristo: Mujer que fue violada por cura seguirá luchando por justicia [FOTOS]

Ana Lucía Salazar tenía 8 años cuando estudiaba en el Instituto Cumbres de Cancún, México. En ese entonces, su único anhelo era jugar con muñecas. Sin embargo, ese mismo año, en 1991, fue abusada sexualmente por Fernando Martínez, sacerdote de los ‘Legionarios de Cristo’. Por ello, casi 30 años después, el deseo más grande de ‘Analu’, como le dicen sus amigos, es que el clérigo deje de vivir en Roma y pise una cárcel mexicana como castigo por haberla ultrajado.

La joven detalló que no dejará de insistir a las autoridades para que Martínez pague por el abuso sexual en contra de ella y al menos a 8 niños entre los años 1991 y 1995. “No me cansaré de luchar y de gritar que ese hombre debe estar en prisión con todos los que encubrieron sus abusos, los que callaron, me denigraron y me llamaron sucia por acusarlo”, señaló la conductora de televisión.

Ana Lucía Salazar le ganó un proceso judicial a Fernando Martínez, de los Legionarios de Cristo. (Foto: AP)

Por ello, Ana Lucía Salazar cree que el informe que explica los casos de abuso sexual de menores realizado por los ‘Legionarios de Cristo’ desde su fundación es una burla para todas las víctimas, ya que la captura de los culpables no se ha hecho efectiva.

“Para mí no habrá justicia ni cesará la impunidad hasta que quien quebró mi vida pague por lo que hizo, hasta que sea sentenciado por un juez. Exijo que el abuso contra niños se considere [crimen] de lesa humanidad para que no haya manera de proteger a estos depredadores”, indicó Ana Lucía Salazar en una entrevista para El Universal.

.@CNDH Los violadores no entienden de “invitaciones a portarse bien” desde el 2015 la @ONU_es les dijo que tienen que buscar justicia para los niños y niñas que han sufrido #PederastiaClerical la iglesia no va primero que los niños y niñas de México #Justicia #LegionariosDeCristo pic.twitter.com/FS8sw21RJZ — Analu Salazar (@Ana1uSalazar) January 29, 2020

Cabe señalar que Fernando Martínez, de los 'Legionarios de Cristo’ se encuentra en Roma porque el papa Francisco permitió que el sacerdote siga perteneciendo a su orden religiosa, pese a que es culpable de abuso sexual.

Por el momento, Ana Lucía Salazar espera que el Estado mexicano cambie la legislación con respecto a las leyes que condenan el abuso sexual, el cual puede prescribir actualmente.

¿Quiénes son los Legionarios de Cristo?

Los ‘Legionarios de Cristo’ es una congregación religiosa clerical de derecho pontificio que pertenece a la Federación Regnum Christi. Esta congregación fue fundada el 3 de enero de 1941.