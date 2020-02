Cristina Fernández de Kirchner rechaza el lenguaje inclusivo: “No me gusta el todes”

La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, brindó su punto de vista acerca del lenguaje inclusivo.

La declaración se dio durante la presentación de su libro Sinceramente en la edición número 29 de la Feria del Libro de La Habana en Cuba. La expresidenta argentina se mostró en contra de emplear el lenguaje inclusivo.

Incluso, Fernández de Kirchner indicó que se “peleó” con los demás políticos con la intención que la llamen presidenta. “Lo que pasa ahora con esto del coronavirus y este temor a una peste bíblica; nos hace repensar un poquito todo a todas, todos y todes, como decís vos; pero a mí no me gusta. Me gusta el todos y todas que es patente Cristina”, manifestó en la conferencia.

La líder del partido Frente de Todos, también indicó que muchos se reían cuando pidió que la llamaran presidenta. “No era una cosa del otro mundo. Solo quería que reconozcan mi sexo y género en ejercicio de una función que, es cierto, nunca había accedido una mujer en Argentina”, señaló la vicepresidenta.

Cabe recordar que, el 10 de diciembre del año pasado, Alberto Fernández juramentó como presidente de Argentina en reemplazo de Mauricio Macri y junto a él, Cristina Fernández de Kirchner, lo hizo como su vicepresidenta.

Anteriormente, la Real Academia Española (RAE) se manifestó a través de las redes sociales y afirmó que “en referencia a una mujer, la opción más adecuada es usar ‘presidenta’”.

Asimismo, la RAE rechazó el lenguaje inclusivo y señaló que su implementación “supone alterar artificialmente el funcionamiento de la morfología de género en español bajo la premisa subjetiva de que el uso del masculino genérico invisibiliza a la mujer”.