La cámara de seguridad de un tren en Chicago, Estados Unidos, captó el instante en que una pandilla de adolescentes atacó salvajemente a un hombre de 68 años, que se había quedado dormido dentro del transporte antes de que intentaran robarle todas sus pertenencias.

El Departamento de Policía de Chicago no ha logrado arrestar a los responsables del brutal ataque porque la víctima “no pudo identificar a sus atacantes debido a sus heridas”, sostuvo. El video muestra al hombre sentado en el tren y durmiendo mientras los delincuentes se pasean por los vagones.

Uno de los jóvenes intenta robarle al hombre desprevenido, pero este se despierta y lo atrapa. Inmediatamente, se inicia una riña entre el delincuente y su víctima, quienes se pelean en pleno tren en movimiento.

Cuando de pronto, once adolescentes se percataron de lo ocurrido con su ‘compinche’ y empezaron a patear en la cara y pecho a la víctima, quien fue llevado a un hospital local, donde los médicos lo atendieron por laceraciones.

Según la policía, ningún pasajero interviene para ayudar al hombre y queda sangrando en el tren. Un grupo de adolescentes fueron arrestados y derivados a la estación de Argyle, Estados Unidos, pero los liberaron por ser menor de edad.

La Oficina del Fiscal del Estado del Condado de Cook "no tocaría" el caso si la víctima no puede cooperar o no puede identificar a los atacantes, explicó una fuente policial a Fox News. La oficina del fiscal del estado dijo que era "incapaz de comentar" sobre el caso.

Las autoridades de Estados Unidos sostuvieron que están luchando por identificar a los sospechosos en la investigación sobre el incidente.