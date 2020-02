No le ceden el asiento y mujer protagoniza acalorada discusión con pasajeros dentro de un tren [VIDEO]

Unas imágenes grabadas por un pasajero muestran la ferocidad con la que actuó una mujer, luego de que le dijeran que no podía sentarse en un asiento de un tren de Inglaterra, el cual ‘estaba reservado’.

La mujer no soportó que le negaran el asiento que supuestamente era para cuatro personas y solo había tres. La iracunda joven comenzó a insultar a los usuarios del sistema de transporte.

La agresora cuyo nombre no ha sido revelado pretendía poner sus cosas en la banqueta y un hombre le pidió que ‘no coloque nada porque el lugar estaba ocupado.

Una de las testigos del incidente contó a The Sun que el hombre que le negó el asiento empujó a la joven tras ponerse violenta. El hecho se registró en el servicio Cross Country que se dirigía de Birmingham New Street hasta Leicester.

En el video se aprecia a una dama que porta una gorra negra y una chaqueta blanca gritar blasfemias contra otros pasajeros. Mientras que los agredidos responden con palabras subidas de tono.

En una de las imágenes se le oye decir a la agresiva dama "Pondré mi pie en tu boca" y llama a la otra usuaria del tren "basura del remolque".

Otro testigo aseguró estar conmocionado con la gresca. “Estaba absolutamente conmocionado de ver hasta qué punto iba a llegar esa dama. Fue realmente decepcionante, no habían hecho nada realmente, simplemente se sentaron allí y ella se enfureció por completo. No tuvo respeto ni por los niños que había en el vagón. No puede actuar así, es ridículo”.

Las autoridades policiales y ferroviarias llegaron al lugar y las víctimas de la descontrolada mujer se quedaron hablando con los investigadores.

Un portavoz de CrossCountry dijo: “Esperamos que todos nuestros clientes sean corteses con los demás cuando viajan, y trabajamos en estrecha colaboración con el BTP para garantizar la seguridad de todos a bordo”.