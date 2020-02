Una joven de 16 años de Francia, identificada como Mila Orriols, indicó que sufre amenazas de muerte a través de sus redes sociales, luego que haya criticado al islam por una historia que colgó en Instagram.

La estudiante de la región de Lyon, indicó: “En el Corán, solo hay odio y el islam es una porquería”. Esto permitió varias críticas a la muchacha, pero ella siguió dando su postura en contra de la creencia de los musulmanes y afirmó: “Estoy en contra todas las religiones. Y no pienso callarme por el torrente de amenazas e insultos racistas de todo tipo”.

Ante las constantes intimdiaciones, la menor no ha podido volver al colegio y eliminó sus cuentas de redes sociales, según informó el portal France 24.

Debido al temor que sufre la muchacha, el ministro del Interior de Francia, Christophe Castaner, indicó que ella y su familia están bajo protección de la policía ante algún ataque.

Por otro lado, la ministra de Justicia del país europeo, Nicolle Belloubet, indicó que “atacar la religión es arrebatar la libertad de conciencia”. Sin embargo, y luego de 24 horas, se rectificó e indicó que no debió decir eso.

Incluso, el presidente francés, Emmanuel Macron, señaló que existe libertad de expresión, derecho a caricaturizar y a blasfemar; tras las declaraciones de Mila Orriols.

Asimismo, la Fiscalía abrió una investigación por este caso por provocación al odio contra un grupo de personas por cuestión racial o religiosa, pero fue archivada.

“No me arrepiento de mis palabras, no tengo por qué dejar de vivir por eso. Lo que dije no fue contra las personas, simplemente blasfemé, y dije lo que pensaba de una religión”, manifestó Orriols.