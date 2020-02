María Argentina Silva Luna se desempeñaba como funcionaria de la Municipalidad de Talca hasta que decidió lanzarle excremento al concejal de la ciudad de Chile, Juan Carlos Figueroa. Pero aun así, no se arrepiente.

En conversación con el programa Bienvenidos que transmite el local Canal 13, Silva Luna afirmó: “Se lo merecía, y si tengo que hacerlo otra vez, lo haría mil veces más”.

El hecho sucedió el miércoles 5 de febrero, cuando la mujer atacó con excremento a Figueroa al interior del Concejo Municipal luego de que la acusara de hacer un uso indebido de una sede vecinal que le fue entregada.

En ese momento la mujer reaccionó iracunda. "Ayer me hastió y yo le hice eso, pero no le pegué. Es un viejo que se lo merecía, por todo lo que hace y lo que ha hecho. Eso no es un delito, él se lo merece".

Igualmente, sostuvo que de haber "sido otra persona más violenta le hubiese hecho otra cosa, pero no le quise pegar".

Despedida sin indemnización

El Concejo Municipal decidió, de forma unánime, dejarla sin funciones e indemnizaciones. Silva Luna apoyaba a gestores en un programa público y recibía como compensación, honorarios.

Grace Salazar, directora jurídica de la Municipalidad de Talca, apuntó que la exempleada de la institución puede acudir a los tribunales correspondientes si así lo desea.

“Procedemos a la desvinculación del contrato civil que tenemos con ella y si se siente afectada por esta situación, como todo ciudadano en Chile, tiene derecho a ir a los tribunales de justicia”, señaló.

¿Qué dice el concejal?

Juan Carlos Figueroa sostiene que la razón del ataque fue el haber denunciado la presunta irregularidad en la sede vecinal, situada en el sector San Luis Oriente de Talca.

“Yo pensé que era barro y después vi las consecuencias, que son graves”, manifestó el concejal citado por el medio local El Centro.

Incluso aseguró que ella “siempre” lo insultaba para provocar una agresión. “Yo nunca voy a hacer eso y menos a una mujer”, agregó.