La mesa de negociación que se entablará en Cataluña, será encabezada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y por el ‘president’ Quim Torra, quienes deberán dejar sus diferencias de lado para llegar a un acuerdo respecto al ‘conflicto político’.

Otros gobiernos también serán parte de esta negociación, que se llevará a cabo en febrero. Luego de más de un año de desencuentros, la población está a la expectativa de ambos líderes que se caracterizan por plantear ideas diferentes.

De esta manera, Pedro Sánchez ha propuesto más autogobierno para la referida autonomía; en tanto Torra considera enérgicamente solicitar un referéndum pactado de autodeterminación.

El clima de desosiego que se respiró en la reunión sostenida este jueves 6 en el Palau de la Generalitat, fue reforzada debido a que el ‘president’, quien dejó de ser diputado, había dado a conocer un anticipo de comicios que aún no tiene fecha.

Líderes no llegaron a un acuerdo concreto

Sánchez planteó solucionar algunos temas que se mantiene pendiente con la Generalitat en respecto a la promoción de las infraestructuras, la subvención autonómica y al respaldo a los servicios públicos.

En la rueda de prensa después de la reunión, el presidente del Gobierno comentó al respecto: “Son asuntos que han sido tratados sucesivamente en estos diez años por parte de los presidentes de la Generalitat demandados al Gobierno Central”.

Quim Torra asegura que mantendrá comunicación fluida con el Gobierno para no obstruir progreso. (Foto: El Periódico)

Inmediatamente, añadió: "El Gobierno propone recomenzar. Necesitamos retomar el diálogo en el momento en que los caminos se separaron y en que los argumentos y razones dejaron de escucharse y los agravios a acumularse”.

A su vez Quim Torra no parece muy contento con el discurso de Sánchez, pues ha mencionado que si sus ofrecimientos no son reales, no haga “perder tiempo”. De igual modo, lamentó no haber percibido ninguna propuesta objetiva por su parte.

Para él, el pacto debe comprender “el fin de la represión, con la amnistía y la desjudicialización de las causas represivas de la Fiscalía o la Abogacía del Estado” y “el ejercicio del derecho de autodeterminación concretado con un referéndum acordado, válido y con efectos internacionales”.

Aseguró que hará llegar la información obtenida a los demás grupos independentistas con la finalidad de llegar a un consenso común y establecer las condiciones “en los que se defenderá la posición del Govern catalán".