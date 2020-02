Relator de la ONU visita comunidades de España y queda consternado ante las graves condiciones de pobreza

Luego de diez días visitando los poblados más pobres, Philip Alston, Relator de la ONU para la Pobreza Extrema y los Derechos Humanos, ha quedado consternado al ver cómo varias zonas de España viven en condiciones de pobreza.

“Me he quedado pasmado al ver que los recolectores de fresa en Huelva viven como animales (...) Muchas familias tienen que elegir entre tener calefacción o comida (...) Hay lugares con peores condiciones que un campo de refugiados, sin agua corriente y electricidad”.

El Relator, quien ha visitado seis comunidades autónomas, afirma que esta vez ha visto una parte de España que no se imaginaba.

“He estado muchas veces de visita en España y he sido testigo de la prosperidad, pero esta vez he visto la otra cara, una España que es el hogar de un gran porcentaje de personas que están viviendo al borde de sus posibilidades. He oído relatos de gran miseria. España está fallando a los más vulnerables y no se toma en serio los derechos sociales”.

Philip Alston, relator de la ONU: "La pobreza es una decisión política. La pasada década España decidió bajar el impuesto a las empresas, a las personas más ricas y gastar poco en protección social" https://t.co/IoKKLtdqIG pic.twitter.com/uREiFBKHqQ — 24h (@24h_tve) February 7, 2020

Uno de los núcleos que Alston ha podido identificar son personas con discapacidad, de los que opinó: “Los españoles que no tienen acceso a pensiones contributivas lo están pasando muy mal”.

Asimismo, otro de los focos que mencionó fueron las familias que han perdido su casa: “Hay una crisis de vivienda de proporciones inquietantes”. De igual modo, se refirió a los empleados migrantes al sur, diciendo: “Muchas trabajadoras domésticas se ven sometidas a explotación”.

ENTREVISTA al Relator de la ONU | Philip Alston: "El Gobierno no se toma en serio el control del precio del alquiler"



Por @JairoExtrehttps://t.co/MrnV4mX0WO — Público (@publico_es) February 7, 2020

Respecto a los colectivos gitanos, indicó que en ciertos lugares “son tratados como descartados”. Pese a la situación actual de estos núcleos, el Relator afirma que confía en los ‘proyectos contra la pobreza’ del Gobierno PSOE-Podemos.

Más del 70% de la población gitana joven en España no trabaja ni estudia. (Foto: La Gaceta)

En tanto, ha culpado a la política que se ha llevado a cabo en España en los últimos diez años; sin embargo, también resaltó dos puntos positivos en el ámbito estatal: el “buen nivel” de las pensiones y la calidad del sistema de salud.

Philip Alston aconsejó al Gobierno realizar una reforma fiscal redistributiva, poner un límite en el costo de los alquileres en las ciudades principales, establecer una renta mínima nacional y respaldar la vivienda social.