El sicario más peligroso durante la época de terror que desató Pablo Escobar en Colombia, Jhon Jairo Velásquez Vásques, alias ‘Popeye’, falleció la madrugada de este jueves 6 de febrero. A un día de su deceso se siguen revelándose detalles de su vida.

Uno de los últimos pasajes que ha generado mayor interés, es la ocasión en que confesó haber querido estar del lado de la justicia, vistiendo el uniforme de la Policía. El sicario hizo esta revelación para la revista BOCAS.

La entrevista ocurrió en 2013, cuando ‘Popeye’ se encontraba recluido en el penal de máxima seguridad de Combita, en Boyacá, purgando una condena de 23 años y tres meses de prisión.

El periodista Daniel Vivas Barandica llegó hasta esa cárcel para conversar con Jhon Jairo Velásquez Vásques, quien le revelaría pasajes de su vida, que hoy cobran especial interés, tanto por su anhelo de pequeño como por el rumbo que tomaría su destino con el paso de los años.

“¿Qué quería ser cuando era niño?”, inició preguntándole el hombre de prensa. El temido Popeye respondió: “Oficial de policía. Luego quería ser marino. Me gustaban mucho las armas. Yo quería el mundo de las armas con la constitución, con las Fuerzas Militares. No se dio y me tocó llegar a ellas por la ilegalidad”.

Vivas Barandica le consultó si había tenido la intención de cumplir aquel sueño que tenía de pequeño, a lo que el sicario dijo haber ingresado a la Escuela de Suboficiales de la Armada de Barranquilla, pero que se “aburrió” por no ser lo que esperaba.

“Cuando estaba en cuarto de bachillerato dejé de estudiar e ingresé en la Escuela de Suboficiales de la Armada en Barranquilla. Me aburrí. Yo soñaba con majestuosos navíos, pero no había nada de eso. Solos unos barcos de madera decomisados a marimberos. Me retiré y me devolví a Medellín a terminar el colegio. Luego me fui para Bogotá e ingresé a la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional General Santander, pero también me desencanté. Solo estuve seis meses. Regresé a la ciudad y me reencontré con Pinina, un amigo del barrio", contó Velásquez Vásques.