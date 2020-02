Medios rusos vinculan a Trump con el coronavirus e insinúan que lo creó para ‘atacar’ a China

La BBC ha cuestionado la cobertura noticiosa que los medios de Rusia están brindando en horario estelar sobre el coronavirus de Wuhan, que ha infectado hasta el momento a 31.161 personas en China continental, de las cuales 636 murieron.

Con el brote de este letal virus surgieron teorías de conspiración e información errónea el múltiples webs. Sin embargo, en los canales rusos se afirma que las élites occidentales, y especialmente Estados Unidos, son culpables de alguna forma.

Channel One, una de las principales cadenas de TV, lanzó un espacio regular dedicado a las teorías de conspiración de coronavirus en su matutino Vremya (“Tiempo”).

Una de las ideas más descabelladas transmitidas allí es que la presencia de la palabra “corona” involucra a Donald Trump, quien -como se sabe- compró la organización de Miss Universo por 10 millones de dólares y presidía concursos de belleza de renombre.

“El coronavirus es un arma biológica étnica”

Otro video presenta a un experto que asegura que la cepa del coronavirus ha sido “creada artificialmente” por Estados Unidos. Según el entrevistado, las agencias de inteligencia o las compañías farmacéuticas están detrás de esta fabricación.

Medios rusos informan sobre coronavirus en medio de teorías de conspiración e información imprecisa. Foto: Captura.

El corresponsal de Channel One cita teorías de conspiración de que el coronavirus afecta solo a los asiáticos y podría ser algún tipo de “arma biológica étnica”.

La información imprecisa ha llegado, incluso, al programa de entrevistas políticas de Channel One, Vremya Pokazhet (Time Will Tell), donde se asegura que Estados Unidos busca golpear la economía china para debilitar a un competidor geopolítico.

Esto, desde luego, postula la Gran Teoría de la Conspiración Farmacéutica, que señala que las compañías farmacéuticas en particular, especialmente las grandes, operan con fines siniestros y en contra del bien público.

Lejos de las pantallas de televisión, el brote de coronavirus parece estar causando una gran preocupación entre los funcionarios rusos.

El tráfico ferroviario y aéreo a China se ha reducido, y los rusos evacuados de Wuhan han permanecido en cuarentena durante dos semanas en un sanatorio siberiano.

El diario ruso Vedomosti informa que el Kremlin ha introducido controles de temperatura para los asistentes al evento con el presidente Vladimir Putin, en lo que el portavoz Dmitry Peskov ha llamado una “medida de precaución”.

El úlimo jueves, Donald Trump dijo que Estados Unidos y China estaban “trabajando juntos” en el tema. “Creo que China hará un muy buen trabajo”, apuntó.

El mandatario expresó “su confianza en la fuerza y la resistencia de China en la lucha contra la epidemia del nuevo coronavirus”, en un comunicado de la Casa Blanca.