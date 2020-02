Salpicado de excremento. Así quedó Juan Carlos Figueroa, concejal de Talca, en el centro de Chile, tras un ataque de su colega María Argentina Silva en plena municipalidad el pasado martes.

Figueroa la había denunciado por supuestamente lucrar con una sede vecinal en la comuna, de modo que lo buscó y ejecutó la represalia, registrada en fotos y videos.

Este jueves, el demócrata cristiano anunció que presentará una querella por atentado a la autoridad, y que recurrirá a Contraloría General de Chile para denunciarla por infracción a normativas estatutarias.

Según comentó, las personas que tienen el control de la jefatura estaban al tanto del presunto lucro.

“Lamentablemente hoy soy conocido por una situación bastante denigrante y yo debería ser conocido por todo lo que hice en el municipio”, dijo Juan Carlos Figueroa.

Por su parte, María Argentina Silva justificó su accionar como “una manera de protestar porque él no escucha las cosas”.

En diálogo con Chilevisión, lo calificó de "atrevido” y hasta señaló que el excremento se lo pidió a una señora que estaba en los baños del palacio municipal de la localidad de Chile.

Además, confesó que no se arrepiente del hecho y que no tiene miedo de las acciones legales que el profesional podría interponer en su contra.

“Que haga [la denuncia]. Yo no le he pegado, no le hecho nada”, aseveró la trabajadora edil.