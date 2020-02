En la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, Argentina, una mujer denunció amenazas de muerte por parte de su expareja, quien la agredió en reiteradas oportunidades.

La agraviada indicó que el sujeto, que cuenta con restricción de acercamiento, empezó a mandarle audios desde el sábado.

Según informó el portal Todo Noticias, la víctima también afirmó que se encuentra separada desde hace siete meses del individuo y que empezó a golpearla cuando cumplieron tres años de relación. La mujer señaló que está separada del agresor desde hace siete meses.

“Ya te la tengo re jurada a vos y a toda tu familia. Se te re pinchó, hay fierro para vos y para todos. No me interesa los feminicidios, no me interesa ir en cana, igual te mato. A vos y a tu familia. Los voy a prender fuego, no va a quedar ni uno, haya grande, chiquito, quien esté", indicó en uno de los mensajes que mandó Owen Gonzáles.

Además, el hombre afirmó que no le teme a los agentes policiales, si es que la afectada muestra los audios ante las autoridades.

Por su parte, la víctima señaló: “Tengo temor de salir a la calle. Si mañana me pasa algo, que lo busquen a él. Que ninguna chica tenga miedo de hablar, porque después las matan y va a ser tarde. Que hablen ahora y se hagan escuchar”.

Asimismo, la mujer manifestó para C5N que volvía con Gonzáles, debido a que “sentía miedo o por los nenes”. “No quiero ser una más de las chicas que terminan matando”, indicó.

Cabe señalar que ambos fueron pareja durante seis años y producto de esa relación tuvieron dos hijos.