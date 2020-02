En la provincia de Santiago del Estero, Argentina, agentes policiales dieron más detalles acerca la captura de una joven de 22 años fue detenida tras dar a luz y abandonar a su bebé en un basurero. La criatura falleció por las pésimas condiciones donde se mantenía.

El hecho sucedió en enero de este año, cuando las autoridades lo encontraron dentro de una bolsa en el paraje Chaguar Punco. Luego que los médicos le hayan hecho un examen forense, determinaron que la víctima cumplió entre 38 y 40 semanas de gestación.

Según informó el portal Elonce.com, la bebé estaba entre 24 y 72 horas de muerta cuando fue hallada. Tras las investigaciones correspondientes, los uniformados detuvieron a Florencia Ruiz, quien se encontraba internada en el Centro Integral de Salud la Banda de Santiago del Estero.

Previamente, ella ingresó al Hospital Zonal de Forres por las hemorragias que tenía, porque se sometió a un aborto clandestino. Además, la policía de Argentina señaló que decomisaron una carta que firmó la mujer, donde señalaba: “Quiero perder esto que fue un error en mi vida por ser tan tonta. Si me daba cuenta, esto no me iba a pasar y hoy sería diferente. Pero mañana va a cambiar, mañana hago el intento de perderlo por mis propios medios”.

La representante de la Unidad Fiscal de Violencia de Género e Intrafamiliar de Santiago del Estero (Argentina), María Ximena Jerez, indicó que la investigación cuenta con muchas evidencias en contra de Florencia Ruiz. Por otro lado, el abogado de la mujer solicitó liberar a su cliente, porque aún no se comprueba que la bebé es hija de su cliente.

Sin embargo, la fiscal indicó que, por esas fechas, ella fue la única que ingresó al nosocomio para practicarse un aborto. La jueza del caso, ordenó la detención de Ruiz por 15 días más.