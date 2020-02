Una estudiante, de 18 años, radicada en Saltillo (México), denunció en Facebook a través de la página Frente Feminista que fue víctima de acoso e intento de secuestro a bordo de un ómnibus por parte de un hombre de aproximadamente 50 años de edad.

Tras preguntarle por la hora, el acosador la amenazó dentro del bus y le dijo: “dónde yo me bajo, te bajas y me haces caso o te mueres”. La joven aterrorizada escribió a su roomie para que la esperara en la parada ubicada frente a la Plaza de la Tecnología en el centro de la ciudad, mientras que llamaba a su madre para que el hombre supiera que estaba protegida.

“Cuando llegamos a la parada de la Plaza de la Tecnología me hace la seña de que nos bajáramos, yo hago caso omiso, para este momento le avisé a mi roomie que fuera a encontrarme a la parada que seguía que es la más cercana a donde vivimos; él se espera un momento mientras me dice que me baje, pero la gente que también iba bajando se amontonó e hizo que bajara (el acosador), en ese momento volteo para ver si no se vuelve a subir”, cuenta.

“Me temblaba todo, tenía taquicardia y no sabía qué hacer, la combi se va y hace la siguiente parada me bajo y veo en la esquina a mi rommie, corrí a abrazarla y a llorar porque creí que no iba a poder librar algo así”, relató.

Por otro lado, la víctima de acoso sexual dice que desconoce si el sujeto padece de sus facultades mentales o si se trata de una nueva modalidad de secuestro y violencia de género en contra de las mujeres saltillenses (México). Al mismo tiempo, resaltó que el hombre llevaba lentes oscuros, bigote y dientes grandes, según la publicación de Vanguardia.

El Frente Feminista de Saltillo hizo un llamado a los pasajeros a estar alertas y auxiliar cuando se requiera. “Asimismo, les recordamos que pueden buscar asesoría o apoyo legal en la CEAV, con nuestras amigas de “Fundación Luz y Esperanza”, y “Nuevas Opciones de Vida”, dice la publicación del Frente Feminista de Saltillo”.