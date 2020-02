En medio de la locura que despierta el coronavirus, una enfermedad que ha infectado a miles de personas, provocado el cierre de fronteras y puestos en cuarentena a algunos lugares en China. Suena descabellado el experimento que realizó Pablo Pampim, un comediante argentino que se hizo pasar como un inmigrante chino para grabar un video pidiendo una consulta médica.

"Hola, yo quería pedir médico a domicilio, estoy vuelta supermercado" comienza el video del artista conocido como Doctor Pampin, simulando el acento de un chino hablando en castellano. El falso paciente habla con un doctor, pregunta el costo de la consulta y le explica a dónde tiene que ir. “Familia mía venir todos parientes China​ hace tres días, mucha tos, mucho fiebre, no irse con nada”, continúa Diego, el personaje del humorista.

Tras escuchar los síntomas que aqueja a su paciente, el médico que en un principio había aceptado la visita médica a su domicilio, pone una excusa y corta la comunicación por tratarse de posible caso de coronavirus en Argentina.

"Argentino no quiere trabajar, 15 médico decirme que va a venir y después no va a venir. En China eso no hace, argentino vago no quiere trabajar”, grita Pampin antes de que el médico le cuelgue.

Mira aquí el video viral:

La broma se hizo viral por WhatsApp y después a otras plataformas, los usuarios resaltaron que el video mostró los prejuicios con los inmigrantes chinos frente a la epidemia del coronavirus, por lo que ya murieron 490 personas y hay casi 4.000 infectados.

Comediante cuenta su experiencia

"Vengo haciendo bromas telefónicas hace un tiempo. Esta en particular, cuando hago a Diego, el personaje chino que uso mucho en los shows, sé que pega. Me puse a pensar, cuál era la reacción de los médicos acá por el coronavirus", explicó Pablo a TN Tecno.

“Empecé a buscar médicos de la cartilla que hacen visitas a domicilio. Buscaba apuntar hacia nuestro sistema de salud. Hacia los argentinos y no hacia la comunidad china. No toda la gente lo tomó así”, se defendió de algunas críticas que lo ponían en la mira por burlarse de la comunidad oriental y la epidemia del coronavirus que los aqueja.

Y culminó su relato: “Yo también tengo un personaje que se llama Martín Novillo Palacios, que habla todo así (habla con la papa en la boca). Y la gente dice ‘eh, no hablamos así’. O cuando hago un pastor evangélico”.