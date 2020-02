Titán, el mastín español que fue enterrado al fondo de un barranco en Jaén [VIDEO]

Un caso más de maltrato animal sucede en España. Esta vez le tocó a Titán, un mastín español que fue encontrado enterrado al fondo de un barranco en Jaén, entre los municipios de Santo Tomé y Quesada. Así lo dio a conocer la asociación Tara a través de su cuenta de Facebook.

Dos temporeros que se encontraban por el lugar avistaron al animal, pero no tenían idea de cómo ayudarlo. Al ver que el mastín se encontraba herido y hacía el amago de morderles, decidieron llamar a una conocida animalista que se puso en contacto con Isabel, la vicepresidenta de la asociación Tara.

Titán se encontraba a más de 300 metros de la carretera. El barranco en el que se realizó el hallazgo, tenía unos 15 metros con una pendiente de un 70%, según señaló Isabel. “Estaba con uno ‘mocarrones’ verdes y los ojos asustados, pensando ‘¿y ahora qué me van a hacer?’”, indicó.

Apenas se enteraron del caso de Titán, un equipo de la asociación se acercó al lugar. Isabel relata que la decisión fue tomada con tanta premura que olvidaron llegar un bozal, por lo que hicieron uno con el cordón de su zapatilla.

Entre varias personas lograron retirar al perro “en bloque” para evitar herirlo más. Isabela explica, de acuerdo a su experiencia en rescate de animales, que el mastín habría sido enterrado. “Pese a que tiene unos 10 años, es corpulento, por lo que podría haberse arrastrado si se hubiese caído”, detalló.

Incluso, Isabel indicó que la tierra que tenía encima Titán había sido echada por alguien, debido a que hacía muchos días que no llovía y no había posibilidad de caer de esa manera. De modo que tardaron 30 minutos para sacarlo.

Al ser sacado del barranco, pudieron observar que el perro tenía una herida en el lomo, de la que brotaba sangre con pus, expidiendo mal olor. Es así que fue llevado de inmediato al veterinario.

El mastín no contaba con ‘chip’, por lo que los temporeros no pudieron localizar al propietario. Asimismo, estos no habían visto por la zona a un perro de esas características.

En recuperación

El miércoles por la tarde, la asociación hizo una publicación en Facebook señalando el estado de Titán. “Las vetes nos dicen que la herida del costado en principio no reviste gravedad, ahora lo que preocupa, es que tiene poca sensibilidad en las patas traseras, además de la gran infección, el resfriado y la desnutrición severa que tiene”, indica el post.

Hacia el jueves recibieron otro parte del veterinario. Este explicó que la herida está curando bien y que Titán está reaccionando de manera positiva a la medicación que le están administrando.

Isabel mencionó que, en comparación al miércoles que no podía mover las patas traseras y no tenía reflejos, ahora Titán ha podido recuperar algo de sostenibilidad. No obstante, aún no puede andar.

La vicepresidenta de Tara exigió que las administraciones pongan en agenda la protección de animales, ya sea contribuyendo con las asociaciones como de la que forma parte o haciendo esta tarea mediante una entidad pública. Esto debido a que ellos hacen esta labor de manera voluntaria y se hacen cargo de casos complejos solo con el apoyo que recibe la asociación.