El caso del ‘cirujano psicópata’: sus pacientes nunca tuvieron cáncer de seno, pero él las mutilaba

En Reino Unido. Hace 14 años, Lesley Cuthbert se percató de una hemorragia en su seno derecho, de modo que fue directamente a su médico de cabecera.

Le dijo que no debía preocuparse, pero de todos modos fue derivada con el doctor Ian Paterson, un experto en cáncer de mama, para descartar todo mal.

Luego de su cita con Paterson, tuvo una devastadora noticia: le dijo que padecía cáncer en ambos senos. Necesitaba una cirugía urgente para salvar su vida, pero la lista de espera del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS) demoraba casi tres meses.

Sin embargo, si ella y su esposo David estaban dispuestos a pagar el tratamiento privado.

“Obviamente lo hicimos. Lo pagamos nosotros mismos y era muy caro. Me quitó los conductos de leche de ambos senos. Fue una gran cirugía y tuve mucho dolor después, pero cuando me dijo que estaba libre de cáncer al día siguiente, él se convirtió en mi salvador", comenta Lesley Cuthbert a The Sun del Reino Unido.

La historia de esta paciente no fue como parecía. Ocho años después, la llamaron al Hospital Spire para indicarle que nunca había tenido cáncer. Ian Paterson le había mentido.

Ian Paterson, un cirujano que durante 14 años hizo mastectomías incompletas en el NHS. Foto: Difusión.

Lesley Cuthbert es una de las miles de mujeres que han sido mutiladas física y emocionalmente por el llamado ‘cirujano psicópata’, cuya conducta no fue detectada a lo largo de dos décadas.

Ian Paterson realizó mastectomías en las que no retiró todo el tejido mamario por motivos estéticos, lo que provocó el regreso de la enfermedad en muchos de sus pacientes.

¿Cómo se descubrió el modus operandi de Ian Paterson?

Este escándalo estalló por primera vez en Reino Unido hace siete años, pero esta semana salió a la luz la pesquisa independiente que reabrió el caso y ordenó una revisión urgente de la atención médica privada.

Ian Paterson, que está cumpliendo una pena de prisión de 20 años por 17 cargos de daños intencionados, también practicó operaciones directamente innecesarias e incluso algunos pacientes descubrieron años más tarde que no tenían cáncer de mama.

Las pacientes del cirujano serán llamado para controles. Otras no podrán hacerlo.

Como parte de la nueva investigación, se encargó a un forense que examinara 23 nuevos casos vinculados a Ian Paterson que resultaron en la muerte de sus pacientes.

La investigación, iniciada en mayo de 2018 y que recoge testimonios de 181 afectados, recomienda además que se vuelva a llamar a los 11.000 pacientes a los que operó para que sean asesorados.

El Heart of England Trust, una de las organizaciones más grandes que administran hospitales del NHS en Reino Unido, ha pagado £ 17.8 millones en daños y costos a 256 pacientes, mientras que en un caso civil este otoño, 350 pacientes privados buscarán compensación.

Es el costo humano de sus acciones lo que ha sido devastador. Cientos de pacientes han quedado desfigurados. Muchos aún sufren problemas de salud mental después de haber exagerado enormemente sus síntomas de cáncer de mama.