“Popeye, vaya y mátela”: el día en que el sicario mató a su novia por orden de Pablo Escobar

En la madrugada de este jueves 6 de febrero, falleció Jhon Jairo Velásquez Vásquez, alias ‘Popeye’, a causa de un cáncer de esófago que sufría desde hace varios meses. “Popeye” fue conocido por ser la mano derecha del narcotraficante colombiano Pablo Escobar.

Bajo las órdenes de “El Patrón”, Popeye habría asesinado a alrededor de 250 personas. Con estos sanguinarios crímenes, contribuyó al poderío del temible Cartel de Medellín.

De todos sus brutales delitos, uno fue el más doloroso para el sicario. En 2015, Jhon Jairo relató al periodista argentino Ricardo Canaletti los detalles de cómo asesinó a su novia, Wendy Chavarriaga Gil.

Antes de Popeye, Wendy era amante de Pablo Escobar

popeye y su novia

Wendy Chavarriaga fue una de las decenas de amantes de Pablo Escobar. De ellas, 49 fueron asesinadas por órdenes del “Patrón”, y solo dos lograron sobrevivir. Wendy quedó embarazada de Escobar y fue forzada a tener un aborto clandestino.

"Es uno de los episodios más dolorosos de mi vida. Era una mujer muy hermosa, podía ser una reina de belleza. Ella había sido novia del patrón, pero quedó embarazada y para él la familia era sagrada. Un hijo fuera del matrimonio era impensable. Entonces la hizo abortar a la fuerza y a partir de ese momento ella decidió vengarse”, recordó Popeye.

El asesinato a sangre fría

Popeye y Wendy se reencontraron semanas después en una discoteca y comenzaron a salir como pareja. “Como al patrón había que informarlo de todo, le pedí permiso para ennoviarme con ella, me lo dio, pero me dijo que tuviera cuidado”, relató.

El sicario no sospechaba que Wendy lo usó para sus propios fines: La joven se volvió informante del Bloque de Búsqueda. A estas alturas, Escobar ya tenía sospechas de los propósitos que perseguía Wendy. Intervino en sus llamadas telefónicas y descubrió que Wendy trabajaba con la Policía, el Ejército, la DEA y la CIA.

"El patrón me llamó, me puso el casete y me dio la orden. ‘Popeye, vaya y mátela’. Como las órdenes no se discutían, me tocó”, confesó el criminal.

Sin pensarlo, Popeye organizó el asesinato de Wendy: “Yo le puse una cita y le mandé cinco sicarios para que acabaran con ella … Usted no sabe lo que es matar a una persona a la cual uno adora",