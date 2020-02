Número dos del chavismo aseguró sentirse orgulloso al ser comparado con Qasem Soleimani

El número dos del chavismo en Venezuela, Diosdado Cabello, manifestó sentirse orgulloso por ser comparado como Qasem Soleimani, alto comandante militar de Irán.

En su programa de televisión “Con el mazo Dando” transmitido cada miércoles a través del canal del Estado, Cabello, confesó que tanto él como Tareck El Aissami se sienten complacidos por dicha comparación.

“Para mí, en lo personal, es un gran orgullo, y para Tareck el Aissami igual, porque es un ejemplo de dignidad. Ellos creen que nos van a asustar”, expresó Cabello.

Es de recordar que Cabello y El Aissami fueron citados en la carta que Iván Simonovis, comisionado especial de Seguridad e Inteligencia interino de Venezuela, liderado por Juan Guaidó, envió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"¿Por qué nos atacan? Porque saben que Tareck y yo no tenemos precio; y, en verdad, porque estamos en contra de las mafias», manifestó Cabello en el espacio televisivo.

Qasem Soleimani fue ultimado a principios de enero en un ataque de drones en el aeropuerto de Bagdad, Irak por orden del gobierno estadodunidense.

El comisionado de Seguridad también afirmó que el también presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Nicolás maduro es un militar frustrado de la Fuerza Armada Nacional.

Aseguró además que El Aissami es un sirio-venezolano que mantienen profundas relaciones con Hezbolá.

Esta la carta entregada a @realDonaldTrump y @VP , ambos me aseguraron, y así lo han demostrado, su firme y decidido apoyo hasta conseguir la libertad de #VenezuelaLibre pic.twitter.com/bF06feYT4o — Iván Simonovis (@Simonovis) February 5, 2020

“Ojalá el día que vengan los marines vengas tú con ellos, Simonovis; a mí no me importa nada”, dijo Cabello al ex preso político venezolano al referirse a la misiva que fue difundida en Twitter durante el último miércoles.