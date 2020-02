El coronavirus ha puesto en tensión al mundo. Esta vez, un hombre en Estados Unidos, específicamente En Nueva York, atacó a una mujer que llevaba puesta una mascarilla para protegerse de la enfermedad.

La fémina estaba dentro de los vagones del metro de la Gran Manzana, cuando el hombre la llamó “enferma de mierda”, un acto que la policía de la ciudad lo está tratando como posible crimen de odio.

El video, en donde se observa la arremetida, fue publicado a través de la red social de Twitter e indica que el altercado ocurrió el domingo por la noche, en la estación del metro Grand Street en Chinatown.

Un testigo dijo que la afectada estaba sentada en una de las escaleras cuando el agresor la confrontó por su mascarilla.

Según el video, el hombre que la agredió también la atacó verbalmente y luego caminó hacia su tren.

Por su parte, una usuaria del subterráneo comenzó a grabar lo que sucedía mientras que mientras que el atacante corría tras la víctima, quien se dio la vuelta e hizo un intento fallido de patearla.

“¡No me toques, no me toques!”, dijo la mujer que filma mientras intenta alejarlo.

Un impactante video muestra a un hombre atacando a una mujer con una máscara facial en el metro de la ciudad de Nueva York. Foto: captura de video.

La testigo dijo que no podía decir si la víctima era asiática o no, ya que su rostro estaba oscurecido. Aparte de la mascarilla tenía anteojos y la capucha de su abrigo.

"La situación se intensificó con la tensión racial", escribió en un hilo de Twitter explicando la confrontación.

Ella dijo que la víctima rechazó una oferta de ayuda después del ataque, que la dejó con un labio ensangrentado y un corte en la frente.

La unidad de delitos de odio de la policía de Nueva York compartió el video en la misma red social para alentar a la víctima a presentarse y presentar una queja.

Gin (nombre de la testigo) sugirió que el ataque fue motivado por el pánico público que rodea al coronavirus, la enfermedad mortal que hasta el momento ha matado a 563 personas en todo el mundo.

“Es increíble cuánta histeria han creado las noticias de coronavirus, por favor, estén seguros”, escribió Gin.