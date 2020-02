Un chofer de la empresa de transportes ‘Loma Grande’, en Paraguay, golpeó salvajemente a una pasajera por no pagar el pasaje del niño de siete años que viajaba con ella. La víctima contó que subió con el dinero justo y ante la insistencia del conductor, decidió bajarse con su pequeño.

Sin embargo, el chofer no estaba dispuesto a devolverle el dinero. “Se negó porque una vez que le pagan no sé por qué no se puede devolver. Le dijo que se quede en el bus, que ni siquiera le iba a permitir bajar a su parada”, denunció su sobrina, Romi Cabral, por Facebook.

En medio de la fuerte discusión, el hombre dio un puñetazo a la mujer en presencia del niño, que se puso a gritar y llorar, según describió Cabral. Para empeorar la situación, otra pasajera también la golpeó para que se bajara.

“Era de noche y no podía quedarse en medio de la nada sin su pasaje y con una criatura”, refirió la denunciante. Cabral recordó en su denuncia que el mismo chofer identificado como Francisco Arzamendia, fue detenido en diciembre de 2018 por no escuchar el timbre de una pasajera de la Línea 23.

La pasajera llamó al 911 para que la Policía de Paraguay la ayude a parar el ómnibus, pero el hombre, al ser alcanzado, protagonizó una persecución. “Una persona así de desequilibrada no puede manejar”, refirió la mujer.

Pasajeras golpean a chofer

