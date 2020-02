Su novio la golpeaba todos los días y, para disimular los hematomas, le frotaba leña en su rostro

La mujer cansada de haber soportado los constantes maltratos de su exnovio decidió dar su testimonio para que otras, no pasen por lo mismo. Este hecho sucedió en Argentina.

“Salíamos poco, no teníamos amigos, las redes sociales las teníamos controladas”, expresó la joven.

Asimismo, comentó que su agresor siempre la menospreciaba y delante de los demás siempre se mostraba carismático por lo que ella no sabía cómo decir que él aparentaba ser algo que no era, según informaciones del portal web Radio Mitre.

“Me decía que estaba gorda, perdí peso, no podía comer, pasaba muchos nervios, no podía dormir y él se mostraba tan carismático con todo el mundo, tan buena persona que yo no me animaba a decir que en realidad él no era así, que no era lo que aparentaba”, manifestó.

El día del cumpleaños de su expareja, la joven no quería ir porque él le había dicho a toda su familia que era ella quien lo agredía, que no lo dejaba salir; sin embargo, no era cierto y fue obligada a ir a la fiesta.

Durante la reunión, él la encerró en un cuarto y comenzó a golpearla hasta que entró la madre del agresor y les pidió que salieron porque los estaban haciendo pasar vergüenza. Después entró una prima, prendió la luz y al verla con la cara llena de sangre en lugar de ayudarla, le dijo que ella estaba malogrando el cumpleaños de su primo, según informaciones del portal web Radio Mitre.

Según la víctima, las únicas personas que la defendieron fueron dos amigas del agresor, quienes al verla golpeada decidieron llamar a sus padres, quienes la obligaron a realizar la denuncia respectiva, pero ella no lo hizo pues el agresor la convenció para que no lo acuse.

Ella esperanzada en que él cambiaría decidió regresar con él, pero todo volvió a arruinarse cuando al salir de una discoteca él la volvió a golpear. Al ver lo que había hecho pretendió disimular el moretón sobándole un pedazo de leña para que luzca como que se había golpeado con unas ramas y no que él la había agredido.

Así quedó el rostro de la víctima.

“Vamos a decir que te pegaste con un palo, me dijo, pero como no era creíble agarró un pedazo de leña y me empezó a pasar la leña por el ojo para que pareciera que me había chocado una rama. Accedí porque yo quería salvarlo”, declaró la víctima.

Finalmente, gracias a que sus padres que no la dejaron sola, la joven logró dejar esa relación tóxica y continuar con su vida. Asimismo, decidió contar su historia para que no se vuelva a repetir con ninguna otra chica.