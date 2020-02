La diputada británica Tracy Brabin se defendió este martes de las críticas que recibió tras su polémica participación en el Parlamento del Reino Unido, donde tomó el lugar de oradores de la oposición con un vestido que mostraba uno de sus hombros descubierto.

En la víspera Brabin, quien es la secretaria en la sombra de Cultura, Medios y Deporte, hablaba en la Cámara de los Comunes sobre los periodistas que fueron vetados por el Gobierno del Reino Unido cuando se le vio uno de los hombros y no pasó desapercibido.

“¿Es esta vestimenta realmente apropiada para el Parlamento?”, preguntó un usuario directamente a la diputada del Partido Laborista en Twitter. Y en la misma red social le respondió de manera tajante horas después, reportó la cadena BBC.

"Hola. Lo siento no tengo tiempo para responder a todos ustedes comentando sobre esto, pero puedo confirmar que no... tengo resaca, no estoy borracha, no estoy a punto de amamantar", escribió la diputada, de 58 años.

En un tuit que ha recibido más de 50 mil me gusta, Brabin añadió: “Quién sabía que la gente podría ponerse tan emocional sobre un hombro”. También recibió mensajes en apoyo tanto de hombres como mujeres.

El Parlamento del Reino Unido, uno de los más tradicionales del mundo, no tiene un código de vestimenta oficial, aunque se sugiere a los legisladores que usen vestimenta de negocios “habitual”.

Para Tracy Brabin se trata de “otro ejemplo del sexismo diario que enfrentan las mujeres”, en declaraciones ofrecidas al medio público británico.