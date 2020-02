Nicole Harper tenía solo 20 años cuando fue víctima de un intento de feminicidio en Reino Unido.

Su novio, Timothy Pike, a quien conoció por una aplicación de citas, la apuñaló 27 veces, pero ella sobrevivió de milagro. Agarró una media sucia, la amarró a su cuello para detener la hemorragia y llamó a la Policía.

Después se desmayó.

Ocurrió en agosto de 2016 en Reino Unido. Hoy, a sus 24, Nicole Harper ha vuelto a recordar ese feroz ataque para animar a otras víctimas de violencia que denuncien a sus agresores.

En declaraciones a The Sun, la joven contó que se conoció Timothy Pike a través de OKCupid. Se enamoró rápidamente por sus atenciones, por esa personalidad que cambió de golpe una noche en que le preguntó cuántas parejas había tenido.

Desde ese día, el comportamiento de Timothy se volvió cada vez más “oscuro”. Nicole Harper recuerda, incluso, que él le enviaba mensajes con imágenes de cuerpos decapitados con el mensaje: “Esta serás tú”.

“Pensé que era solo una broma enferma, así que me reí. Timothy se volvió cada vez más controlador. Una noche me preguntó si alguna vez veía un futuro entre nosotros. Le dije que no y que me mudaría al día siguiente”, recordó.

"Tim no peleó, y los dos nos fuimos a la cama como siempre".

Un brutal intento de feminicidio

Sin embargo, cuando Nicole se estaba preparando para el trabajo al día siguiente, Tim tocó la puerta y la apuñaló 27 veces en la espalda, el estómago, el cuello y el pecho.

“Después me tapó la cara con la capucha del abrigo y trató de sofocarme. Fue entonces cuando me di cuenta de que iba a morir mientras él me tomaba fotos. Amarré una media en mi cuello para detener la hemorragia mientras él me tomaba fotos", recordó.

Nicole Harper todavía no se explica cómo fue capaz de sacar fuerzas para arrastrarse hasta el teléfono y llamar a la Policía. Estuvo ingresada en un hospital de Manchester, Reino Unido, durante dos semanas.

Cuatro años después, las secuelas de lo ocurrido son las cicatrices y las pesadillas que no dejan de atormentarla.

Timothy Pike, su agresor, fue declarado culpable por intento de asesinato en julio de 2019 y se le diagnosticó esquizofrenia.

La obligación de ser internado en un hospital por su enfermedad acabó con toda oportunidad de que vuelva a protagonizar actos tan macabros como el relatado por Nicole.