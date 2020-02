Pierde a su hijo en choque y al día siguiente mata a dos estudiantes con su camioneta

Un hombre de Oklahoma City (Estados Unidos) atropelló con su camioneta a seis estudiantes de una escuela secundaria, dos de los cuales perdieron la vida, solo un día después de que su hijo también falleciera a consecuencia de otro accidente de tránsito.

El incidente se produjo el día lunes en las afueras de la Moore High School. Max Leory Townsend, de 57 años, conducía una camioneta roja en una transitada avenida. De pronto, el vehículo chocó contra otro y luego se estrelló contra seis estudiantes que corrían sobre la vereda.

Una de los jóvenes murió en el lugar, mientras que otra cayó a un estanque y fue llevada a un hospital, donde falleció el martes. Otros cuatro adolescentes quedaron lesionados, reportándose que uno de ellos estaba en condición crítica el martes. Todos ellos integraban el equipo de atletismo cross country del centro educativo de Estados Unidos.

Por su parte, el responsable del choque trató de huir, pero fue detenido y arrestado bajo un cargo de homicidio en primer grado y seis de abandonar la escena de un accidente.

Se supo que el hijo de Townsend falleció el día anterior en otro accidente, cuando su carro chocó a otro vehículo y volcó contra un poste de teléfono. Las autoridades aseguraron no tener claro si el choque del lunes fue un accidente o un acto intencional movido por la furia y el dolor, según informa el diario The New York Times.

El conductor, quien está en la cárcel del condado de Cleveland, tiene antecedentes penales por posesión de drogas, maltrato infantil y por conducir en estado de ebriedad, de acuerdo con el diario New York Post de Estados Unidos. Todd Strickland, jefe de la policía de Moore, también señaló que el hombre mostraba signos de intoxicación durante una prueba de alcoholemia.