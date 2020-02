“Mi vida es un infierno”: mujer sufrió estafa, asesinó a su nieta de 5 años y se suicidó

El cuerpo de Olga Febles fue encontrado en el río Ebro, España, luego que decidiera suicidarse por no soportar haber sido estafada; sin embargo, aún no se sabe por qué acabó con la vida de la menor.

El cuerpo de la pequeña fue encontrado en la habitación de un hotel, mientras que Adriana Ugueto, hija de la homicida, está arrestada como presunta autora del crimen.

Olga y su hija dejaron varias cartas escritas a mano en su vivienda familiar en las que se detallaba el motivo de su muerte. Las misivas fueron entregadas a su hijo menor y él las llevó a los oficiales de la Guardia Civil.

Según el portal web ABC, Al principio se pudo leer que ella pedía perdón a su hijo por su terrible accionar, pero creía que era la decisión más justa.

“Esto es muy difícil para mí, el dejarte me resulta insoportable pero no tengo otra salida. Te amo con todo mi corazón”, escribió la mujer junto a otros párrafos en donde evidenciaba su intención de quitarse la vida.

PUEDES VER: Niño de 5 años muere tras ataque de leona mientras dormía en el campo

Por otro lado, la mujer se sentía frustrada por haber permitido que la estafaran con más de 100 mil euros y la culpa no la dejaba vivir.

“Esto no lo he hecho ni por Adri ni por Carol. Sé que me equivoqué, metí la pata hasta el fondo, he intentado arreglarlo por todos mis medios, pero no lo he podido hacer”, señaló Olga.

Ella había realizado una denuncia en setiembre en la que señalaba haber sido víctima de una estafa conocida como Love Scam, en la cual una persona se hace pasar por un alto cargo internacional y asegura vivir todo tipo de desgracias, por lo que la mujer habría enviado más de 100 mil euros, según el portal web Radio Mitre.

PUEDES VER: Dictan prisión a presunto doble feminicida en Ciudad de México

“Le ayudé pero me engañó. No me justifico porque no tengo justificación. Solo te pido que algún día me puedas perdonar. Llevo seis meses luchando y sufriendo con esto y no puedo más. Mi vida es un infierno”, explicó la abuela en la carta.

Sin embargo, algo que sorprende a los peritos de criminalística es que en las misivas solo menciona a su hija y a su nieta dos veces, pero no detalla el por qué habría acabado con la vida de la menor.