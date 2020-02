“La ahorqué con mis propias manos”: feminicida confesó y ahora atemoriza a los testigos

Pablo Barberio le confesó a su hijo que él fue el autor del crimen de una abogada protectora de animales y después de escuchar la macabra historia de su expadrastro, fue a la comisaría más cercana y lo denunció. Esto sucedió en Argentina.

“Él me había contado que necesitaba que lo ayudara a descuartizar el cuerpo, yo me negué pensé era una broma de mal gusto hasta que me confesó lo que había hecho”, señaló el hijo del asesino.

La abogada fue asesinada el 22 de julio de 2017; sin embargo, su cadáver fue encontrado 4 días en su casa, tras la declaración del hijastro de Barberio, él tuvo que confesar y dijo que, en medio de una discusión con la víctima, la empujó por las escaleras y la asfixió.

Barbeiro estuvo internado, pero a principios de enero fue dado de alta y regresó a Villa Luro, la localidad donde viven su hijastro y su expareja, según informaciones del portal web Uno de Argentina.

"Desde ese día yo estoy preso en mi casa y él camina libre como si nada. Mi mamá no sale porque tiene terror: lo encontraron en el jardín delantero mirando hacia por la ventana. Los vecinos dicen que anda por los techos, que se mete en los patios, hay personas con ataques de pánico”, manifestó el joven.

Asimismo, señaló que los vecinos se encuentran aterrados, algunos fueron amenazados y su familia no puede estar tranquila.

El hombre aún continúa en libertad y las justicia no se ha manifestado al respecto, según informaciones del portal web Uno de Argentina.